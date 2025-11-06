Gerici Yeni Akit, Atatürk için dua okutulmasından rahatsız oldu: Diyanet'i hedef aldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.11.2025 11:53:00
Haber Merkezi
Kocaeli Müftülüğü, Atatürk’ün hayatını kaybetmesinin 87. yılı dolayısıyla 10 Kasım 2025 Pazartesi günü kent genelindeki tüm camilerde Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu. Gerici Yeni Akit gazetesi, karardan rahatsızlığını dile getirerek Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 87 yıl önce 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu. Kocaeli Müftülüğü, yaklaşan 10 Kasım tarihi için anlamlı bir karara imza attı.

Kocaeli'de Müftü Mehmet Sönmezoğlu’nun imzasını taşıyan ve resmi yazıyla ilçe müftülüklerine gönderilen talimatta, “10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 12.30’da tüm camilerimizde Mevlid-i Şerif okutulması hususunda, bilgi ve gereğini rica ederim” ifadelerine yer verildi.

Mevlid programlarında, Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna yaşamını yitiren şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Kur’an-ı Kerim ve dualar okunacak.

YENİ AKİT RAHATSIZ OLDU

Gerici Yeni Akit gazetesi, Kocaeli Müftülüğü'nün imzasını taşıyan talimattan rahatsız oldu.

Gazete, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün adına dua okunmasını, "Valilik talimatıyla Atatürk için mevlit" başlığı ile hedef aldı.

Çirkin ifadelerin yer aldığı haberde, "Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerini kullandığı gerekçesiyle laikçi azınlığın takdirini toplayan yeni Diyanet yönetimi, bu defa valilik talimatıyla mevlit düzenleyecek" denildi.

