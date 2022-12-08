Gericilerin hedef gösterdiği Timur Soykan: Karanlığa karşı yazmaya devam edeceğiz

08 Aralık 2022 Perşembe, 22:44

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında imam nikâhı ile 'evlendirdiği' kızının yaşadığı istismarı ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan, sosyal medyada #TimurSoykanTutuklansın etiketiyle hedef gösterildi.

Gazeteci Soykan söz konusu kampanyaya karşı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Soykan şu ifadeleri kullandı:

"Keşke #TimurSoykanYargılansın diye kampanya yapanlar, defalarca tanık olduğumuz tarikatların karanlığındaki çocuk istismarlarına da ses çıkarsa. Bunun yerine belgeli, iddianameye dayanan habere saldıracak kadar alçalıyorlar. Biz tabii ki bu karanlığa karşı yazmaya devam edeceğiz."