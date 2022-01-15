Gericiliğe yargı kalkanı

15 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

Muğla Marmaris’te yaşayan bir avukat, 6 Ocak’ta, “küçük yaşta çocukların izinsiz yatılı olarak eğitildiği” gerekçesiyle Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Avukat, suç duyurusunda Beldibi Mahallesi’ndeki bir evde “küçük yaşta çocuklara yönelik yatılı olarak dini eğitim faaliyetinde bulunulduğunu, yaşı küçük çocukların izinsiz olarak hangi amaçla olursa olsun Milli Eğitim Bakanlığı’nın bilgisi dışında yatılı olarak bulundurulmasının yasaya aykırı olduğunu” vurguladı.

‘ENGELLEMEK SUÇ’

Başsavcılık, başvurudan bir gün sonra, 7 Ocak’ta soruşturmaya yer olmadığına karar verdi. Türkiye’nin laik bir devlet olduğuna, “herkesin manevi varlığını koruma ve geliştirme, vicdan, dini inanç, kanaat, hak ve hürriyetlerine sahip olduğuna” işaret eden cumhuriyet savcısı, “devletin zorunlu olarak verdiği eğitim ve öğretim haricindeki din eğitim ve öğretiminin kişilerin talebine, küçükler açısından ise kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olduğunu, bu hak ve hürriyetlerin kullanılmasının suç teşkil etmediğini” savundu. Kararda, bu hakların engellenmesinin ise “eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi ile inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi suçlarını oluşturacağı” öne sürüldü. Bu karar, akıllara ailesinin zoruyla “Dinini de öğrenir” düşüncesiyle zorla cemaat yurduna gönderilen ve gördüğü baskıya dayanamayıp çektiği video sonrası yaşamına son veren Enes Kara’yı getirdi.