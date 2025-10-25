Gesbey’de grev pankartı asıldı: İşverenden 'imam' hamlesi

Balıkesir’in Gönen ilçesindeki Beyçelik Holding ve İspanyol GRI ortaklığında faaliyet gösteren Gesbey Rüzgar Türbini Fabrikası’nda, Birleşik Metal-İş Sendikası’nın aldığı karar doğrultusunda dün sabah grev pankartı asıldı ve grev başladı.

İŞVERENDEN 'İMAM' HAMLESİ

Sol Haber'in aktardığına göre, dün sabah grev pankartının asılacağı saatlerde, cuma namazına gitmek için hazırlanan işçiler, işyeri yönetiminin fabrikaya imam getirdiğini gördü.

Sendika kaynakları, bu girişime Gönen Müftülüğü’nün destek verdiğini belirtti.

İşçiler, “Cuma namazını bile grev korkusuna alet ettiler” ifadelerini kullandı.

'BU PANKART BİZ İNDİRMEDEN İNMEZ'

Birleşik Metal-İş Sendikası ise Gesbey’de yetkili sendika olarak grevi kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Tüm zorluklara rağmen Gesbey’de grevimizi başlattık. Grev pankartımızı biz indirmeden bu fabrikadan inmeyecek. Gesbey işçilerinin sendikası da adresi de birdir, Umudumuz, dayanışmamız ve kararlılığımızla bu mücadeleden güçlenerek çıkacağız” denildi.