Gezdirmeye çıkardığı köpeğiyle birlikte hayatını kaybetti!

Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı 33 yaşındaki Gülşah Mete, gezdirmeye çıkardığı köpeği ile birlikte hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 11:42
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi kara yolunda sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Edirne yönüne giden İsmet S.'nin kullandığı 59 ZG 021 plakalı otomobil, Gülşah Mete (33) ile gezdirmeye çıkardığı köpeğine çıktı. Çarpmanın şiddetiyle bariyere savrulan Gülşah Mete ile köpeği olay yerinde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ!

Sürücü İsmet S.'nin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Mete'nin cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan İsmet S., emniyete götürüldü. 


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