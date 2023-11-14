4 araç birbirine girdi... Kazada 6 kişi yaralandı!
Gümüşhacıköy'de, TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Sanayi Işıklı Kavşak'ta zincirleme kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Orhan Köseoğlu yönetimindeki 34 DBJ 408 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Özden Turan yönetimindeki 05 ACJ 886 plakalı otomobile çarptı. Kazaya, Ceyhan Altay yönetimindeki 59 AFR 182 plakalı otomobil ve Özcan Yürür idaresindeki 52 AEB 606 plakalı TIR da karıştı.
Zincirleme kazada, aynı aileden Orhan, Emine, Büşra, Burcu ve Tuğba Köseoğlu ile sürücülerden Özden Turan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Merzifon ve Gümüşhacıköy devlet hastanelerine kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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