Gezi Davası'nı eleştirdiği için merkeze çekilmişti: Funda Kocabıyık'tan Süleyman Soylu'ya rest

29 Nisan 2022 Cuma, 09:40

Eski AKP'li vekil Hüseyin Kocabıyık, Gezi kararına tepki göstermiş ve AKP'ye yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Kocabıyık'ın eleştirilerinin ardından bugün eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiği açıklanmıştı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Vali Funda Kocabıyık'ı arayıp istifaya zorladığını iddia etti.

Soylu, gece yarısı Vali Kocabıyık'ı arayarak tweet dolayısıyla sitem etti. 'İstifa edin' diyen Soylu'ya ise Kocabıyık rest çekti.

İLK İŞ MERKEZE ÇEKİLDİ

İstifaya zorlanan ve Soylu'ya 'Siz görevden alın' diyen Kocabıyık ise sabah saatlerinde merkeze çekildi.

Öte yandan el çektirilmesini isteyen ismin ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu iddia edildi.

NE DEMİŞTİ

Eski AKP'li vekil Hüseyin Kocabıyık, Gezi Davası'nda çıkan hapis cezalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdiği paylaşımında şu ifaderi kullanmıştı:

"Bizimki de nasıl bir kader böyle! Tüm hayatımızda CHP’nin 1946’da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019’da İstanbul’da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar. Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz."