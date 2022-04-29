Gezi Davası'nı eleştirdiği için merkeze çekilmişti: Funda Kocabıyık'tan Süleyman Soylu'ya rest
İçişleri Bakanlığı'nın Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici olarak bakanlık emrine görevlendirilmesi kararının perde arkası ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kocabıyık'ı istifaya zorladığı ve Kocabıyık'ın da rest çektiği iddia edildi.
Eski AKP'li vekil Hüseyin Kocabıyık, Gezi kararına tepki göstermiş ve AKP'ye yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Kocabıyık'ın eleştirilerinin ardından bugün eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiği açıklanmıştı.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Vali Funda Kocabıyık'ı arayıp istifaya zorladığını iddia etti.
Soylu, gece yarısı Vali Kocabıyık'ı arayarak tweet dolayısıyla sitem etti. 'İstifa edin' diyen Soylu'ya ise Kocabıyık rest çekti.
İLK İŞ MERKEZE ÇEKİLDİ
İstifaya zorlanan ve Soylu'ya 'Siz görevden alın' diyen Kocabıyık ise sabah saatlerinde merkeze çekildi.
Öte yandan el çektirilmesini isteyen ismin ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu iddia edildi.
NE DEMİŞTİ
Eski AKP'li vekil Hüseyin Kocabıyık, Gezi Davası'nda çıkan hapis cezalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdiği paylaşımında şu ifaderi kullanmıştı:
"Bizimki de nasıl bir kader böyle! Tüm hayatımızda CHP’nin 1946’da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019’da İstanbul’da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar. Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz."
Video Haberler
- İki otomobil çaya düştü: 1 ölü, 2 yaralı, 2 kayıp
- Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma
- 'Sahte oturum izni' operasyonunda 6 tutuklama
- Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen aileyi ziyaret etti
- Erkek berberinde 'gizli geçit'
- 'Hep manipüle etmeye çalıştılar...'
- Kızına ‘atla’ diyen babaya 20 yıla kadar hapis talebi
- Beykoz'da korkunç kaza! 1 ölü, 1 yaralı
- Manisa'da sezonun ilk kirazı 700 TL'den satıldı
- 'Açlıktan öldük, kimsenin haberi yok!'
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar
- Ehliyet alımında yeni dönem!
- Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 'tehdit'
- Ankara'da film gibi esir takası
- CHP'li Özel'den Erdoğan'a 'soyadı' yanıtı
- İşte İmamoğlu'nun karşısına çıkacak aday
- 'Sanki kriz geçiriyordu, bir anda sinirlendi!'
- Atatürk ve laiklik karşıtı bildiri
- 'Sezonun hakkı buydu'
- TOGO Kuleleri için yıkım kararı