Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit başrolde: 'Nuh Boğuldu'nun çekimleri başladı
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in yer aldığı, Onur Saylak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Nuh Boğuldu filmi sete çıktı. Senaryosu yazar Hakan Günday tarafından yazılan filmin görüntü yönetmenliğini ise Feza Çaldıran üstleniyor.
Dijital yayın platformu Netflix'in, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği yeni yerli filmi "Nuh Boğuldu"nun çekimleri Assos'ta başladı. Yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği filmin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Funda Eryiğit yer alıyor.
Beyazperde'nin aktardığı habere göre, filmin senaryosu, yazar Hakan Günday tarafından kaleme alındı. Filmin görüntü yönetmenliğini ise Günday'ın senaryosunu yazdığı, Saylak'ın yönetmenliğini yaptığı "Şahsiyet" dizisinde de çalışan Feza Çaldıran üstleniyor.
KONUSU GİZLİ TUTULUYOR
Tatlıtuğ, son olarak "Rüzgarın Hatıraları", "Sonbahar" gibi filmleri yöneten başarılı yönetmen Özcan Alper'in yönettiği "Aşıklar Bayramı" filminde Settar Tanrıöğen ile birlikte başrolde yer aldı. Netflix Türkiye'nin ilk dizisi "Hakan: Muhafız"da ve geçtiğimiz yıl yayınlanan "Bir Başkadır"da rol alan Funda Eryiğit ise son olarak İranlı yönetmen Bahman Ghobadi'nin "The Four Walls" filminde oynadı.
Şimdilerde baba olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ, film için imaj değişikliğine giderek bıyık bırakmıştı. Netflix'te izleyicilerle buluşacak filmin konusu ise gizli tutuluyor.
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