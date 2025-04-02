Gezi destekçisi ünlü piyanistin Kadıköy gösterisine engel: Polis ‘piyanoya’ el koydu

Ünlü Alman piyanist Davide Martello'nun Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nda müzik gösterisine polisin engel olduğu bildirildi. Buna göre polis ‘piyanoya’ el koydu. Martello sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Polis beni piyano çalmaktan alıkoyuyor" ifadelerini kullandı.

Gezi destekçisi ünlü piyanistin Kadıköy gösterisine engel: Polis ‘piyanoya’ el koydu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 20:18

Gezi olayları sürecinde meydanlarda verdiği konserlerle gündeme gelen İtalyan kökenli Alman piyanist Davide Martello, Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nda canlı performans düzenlemek istedi.

Ancak gazeteci Fırat Fıstık polis ekiplerinin Gezi destekçisi Martello'nun gösterisine polisin engel olduğunu bildirdi.

"POLİS PİYANOYA DA EL KOYMUŞ"

Fıstık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gezi'ye de destek veren piyanist Davide Martello'nun Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nda müzik yapması engelleniyor. Polis piyanoya da el koymuş" ifadelerini kullandı.

Martello'nun performansını dinlemek için gelen yüzlerce yurttaş duruma tepki gösterdi. 

"POLİS BENİ PİYANO ÇALMAKTAN ALIKOYUYOR"

Martello sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Polis beni piyano çalmaktan alıkoyuyor" ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #gezi #piyanist #kadıköy #polis

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