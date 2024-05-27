Gezi Direnişi’nin 11’inci yılı: 'Haksızlığa karşı ses verin'

Yayınlanma: 27.05.2024 - 14:18

Güncelleme: 27.05.2024 - 14:19

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili seçilen ancak vekilliği Yargıtay kararıyla düşürülen Can Atalay mesajında, "Gezi Direnişi, özgürlük, demokrasi ve adalet taleplerimizin bir yansımasıydı. Gezi'nin mirası, 11’inci yılında da demokrasi ve adalet mücadelemizde bize yol göstermeye devam ediyor. Bu süreç, sadece geçmişin bir parçası değil, aynı zamanda geleceğimiz için de bir ilham kaynağıdır. Yurttaşın, kentlerimizin, doğamızın haklarını savunmaya devam edeceğiz. Ne mutlu ki, onbirinci yılında milyonlarca yurttaş, 'biz de Gezi’deydik, biz de oradaydık' demeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Gezi Davası'nda tutuklanan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın mesajını ise eşi Meriç Demir Kahraman okudu.

Kahraman mesajında “Türkiye tarihinin en büyük toplumsal olaylarından biri olan Gezi, 11’inci yılını geride bıraktı. Tarih içinde yaşarken değil, bugünden geçmişe bakınca çok daha iyi anlaşılıyor. Gezi’den siyasete çıkan dersleri iyi okuyan ve uygulamaya dökenler, son yerel seçimleriyle birlikte değişimin öncüsü oldular. Tarihin akışı sekteye uğratılsa da geriye çevrilemedi ve sonunda su yolunu buldu. Hukuki olarak da suyun yolunu bulacağına, içinde bulunduğumuz ve normal bir hukuk düzeninde açıklanamayacak bu akıl dışı sürecin en kısa sürede son bulacağına yürekten inanıyorum” dedi.

UMUT OLMAYA DEVAM EDECEK

Gezi davasından tahliye edilen Mücella Yapıcı ise ortak basın metnini okudu.

Yapıcı, “11 yıl önce bugün ükemiz tarihinin en demokratik, en katılımcı, en barışcıl, en feminist, adaletli, en ekolojist, en genç, en renkli ve en mücadeleci halk hareketi, dünyadaki ve ükemizdeki adaletsizliklere karşı Gezi parkında buluştu. Buluşmakla kalmadı, ülkemizin siyasal, toplumsal ve kültürel tarihinde silinemeyecek kadar derin ve gökkuşağı gibi renkli bir iz bıraktı. Tüm bu gerçekliğin karşısinda Gezi Direnişi’ni darbeyle, terörle ilişkilendirmek akılla, mantıkla hukukla ve vicdanla izah edilemez” ifadelerini kullandı.

Kurum ve kuruluşlara seslenen Yapıcı, “Gezi davasında yaşatılan bu haksızlığın son bulması için ses verin. Sessiz kalmak, görmezden gelmek bu haksızlığa, adaletsizliğe ortak olmaktır. Talebimiz kısa, net ve somuttur. Gezi adına hapiste tuttuğunuz herkesi derhal serbest bırakın Serbest bırakmak zorundasınız çünkü bu dava öncesinde verilen beraat kararlarında da açıkça ifade edildiği gibi ortada gerçek anlamda bir 'suç ya da 'suçlu' yoktur.Gezi Direnişi'nin gerçekten görülmesi gereken bir davası, unutturmayacağı değerleri ve kayıpları var. Gezi Direnişi bu ülkenin dünü değil geleceğidir. Eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi için sönmeyecek bir umut olmaya devam edecek” diye konuştu.