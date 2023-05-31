TKP Gezi Direnişi'nin 10. yılında Taksim'de: Boyun eğme, memlekete sahip çık

Yayınlanma: 31.05.2023 - 20:06

Güncelleme: 31.05.2023 - 21:06

Türkiye Komünist Partisi, Gezi Direnişi'nin 10. yıl dönümü nedeniyle Taksim'de eylem gerçekleştirdi.

TKP’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda “10 yıl önce gerici AKP iktidarına karşı milyonların sokağa döküldüğü onurlu direnişimizin başladığı yerde bir aradayız. Boyun eğmeyenler kazanacak, biz kazanacağız!”, Tüm engellemelere baskıya rağmen sözümüzü haykırmaya devam ediyoruz. Bu karanlığı, umutsuzluğu yırtıp atacağız” ifadeleri kullanıldı. Çok sayıda TKP üyesinin gözaltına alındığını da duyuran Parti, “Hukuksuz gözaltıların derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.

İstiklal Caddesi’nde bulunan TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam eylemin ardından şu açıklamada bulundu:

“Haziran Direnişi bize yan yana gelince ne kadar güzel ne kadar güçlü olduğumuzu göstermişti, AKP'nin yarattığı karanlığa boyun eğilmeyeceğini göstermişti. Şimdi hep birlikte direnişten ne öğrendiğimizi gösterme zamanı; umutsuzluğa ve karanlığa yer yok. Bir kez daha halkımıza sesleniyoruz: Boyun Eğme, gerçek bir kurtuluş için örgütlen. Biz ülkemizden vazgeçmeyeceğiz ve bu ülkeyi hakettiği şekilde yöneteceğiz. Bizim insanlarımız hak ettikleri şekilde refah içinde ve mutlu yaşayacaklar bu ülkede. Halkımıza sözümüzdür, mutlaka başaracağız. Bugün burada hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.”