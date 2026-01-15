Gezi’nin 12'nci yılı anması davasında ilk duruşma: Mahkemeden polisler hakkında savcılığa bildirim

Gezi Parkı eylemlerinin 12. yılında Beyoğlu Mis Sokak’ta yapılan anmaya katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla yargılanan sanıklardan 6’sı ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada sanık savunmaları alınırken, bir kısım sanıklar gözaltı sürecinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını beyan etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme hakimi, sanık ve avukat savunmalarında dile getirilen işkence ve kötü muamele iddiaları üzerine polis memurları hakkında işkence ve kötü muameleye ilişkin herhangi bir soruşturma olup olmadığı hakkında savcılığa bildirim yapılmasına karar verdi. Bir kısım sanıklar hakkında daha önce uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri kaldırılırken, henüz duruşmada dinlenmeyen sanıklar yönünden adli kontrolün devamına hükmedildi. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 18 Haziran 2026 tarihine erteledi.