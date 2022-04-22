Gezi Parkı davasında 'karar' duruşması
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada, sanıkların mütalaaya karşı son kez savunma yapmalarının ardından karar çıkması bekleniyor.
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada duruşma savcısı celse arasında mütalaasını açıklamıştı.
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından iş insanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada, tek tutuklu sanık Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek olan duruşmada sanıklar ile avukatlarının son kez esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaları ve sonrasında davada kararın çıkması bekleniyor.
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