Gezi Parkı davasının dördüncü duruşması başladı: 'Gezi umuttur, umut yargılanamaz'

21 Şubat 2022 Pazartesi, 11:52

Gezi Parkı direnişine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 kişinin yargılandığı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanmıştı. Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Yargıtay, bozma kararında Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmişti.

Davalar 30 Temmuz’da birleştirilmiş ve yargılanan kişi sayısı 52’ye çıkmıştı. Birleşme kararının ardından görülen üç duruşmada sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.



DÖRDÜNCÜ DURUŞMA BAŞLADI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 1’i tutuklu, 8’i firari, 52 kişinin yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı.

Duruşmada, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ayşe Mücella Yapıcı’nın da aralarına bulunduğu bazı tutuksuz isimler ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Osman Kavala’nın eşi Ayşe Buğra ve bazı konsolosluk yetkilileri izleyici olarak yer aldı. Tutuklu Osman Kavala ise duruşmaya katılmadı.



Duruşma, yoklama ile başladı. Önceki celselerde savunma yapmayan kişilerin savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.



Geziyi Savunuyoruz adlı Twitter hesabının duruşmadan aktardıklarına göre duruşmanın detayları şöyle:

Osman Kavala'nın Avukatı Köksal Bayraktar, "En başından beri bu davaların birleştirilmemeli gerektiğini söyledik. Birleştirmenin sebebi bellidir. Müvekkil Osman Kavala ve Gezi davasından yargılanan diğer sanıkların durumunu belirsizliğe sokmak amacıyla ve müvekkilin tutukluluğunu uzatmak amacıyla birleştirme söz konusu oluştur. Türkiye yargısı bunu da yazacaktır. İstinaf mahkemesi, nasıl hem yerel mahkeme dosyalarının hem Yargıtay dosyalarının içeriğini biliyor da birleştirmeyi gündeme getirebiliyor? Bu nasıl bir tesadüftür? Tabii ki planlı bir tesadüftür. Bu birleştirme, suni bir birleştirmedir. Bu birleştirme olayı daha büyütmek, içinden çıkılmaz bir olay haline getirmek içindir. Böyle yargılama olmaz, yargılamada açıklık, aleniyet prensibi geçerlidir. Çarşı davası ve Gezi davası arasında ne fail yönünden irtibat var ne de fiil yönünden. Bu nedenle birleştirme kararının ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çarşı davası avukatlarından Yıldız İmrek de "Çarşı davası ve Gezi davası arasında hiçbir bağlantı bulunmamaktadır. Somut bir bağlantı olmaması ve kanun yollarının farklı olması nedeniyle iki dosyanın tefrikini talep ediyoruz" diyerek Gezi davası ile Çarşı grubu davasının ayrılmasını talep etti.

Çarşı davası sanıklarından Cem Yakışkan'ın avukatı Ersan Şen, "Daha önce şike davası olarak bilinen davada da benzer bir sorun yaşandı. Birleşen iki davanın birisi Yargıtay'dan bozuldu diğeri istinaf mahkemesinden. Kanun yolları farklı olduğu için bu iki davanın birleştirilmesi hatalıdır ve Yargıtay’ın da bu yönde kararları var. Bu nedenle bu iki dosyanın tefrik edilmesini talep ediyoruz" dedi.

TAKSİM DAYANIŞMASI'NDAN AÇIKLAMA

52 kişinin yargılandığı dava öncesinde Taksim Dayanışması, yazılı açıklama yaptı.

Gerçeklerin çarpıtılmasına izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, "Abdocan’ın, Mehmet’in, Ethem’in, Medeni’nin, Hasan Ferit’in, Ali İsmail’in, Ahmet’in ve Berkin’in düşlerinin kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü haklıyız! Gezi Hep Haklı!" denildi.

Açıklamada, "Kurgu ithamlarla yargılanmak istenen arkadaşlarımız hakkındaki iddialar düşürülmeli" denildi, "Somut hiçbir delil olmadığı halde 1574 gündür siyasi bir tutsak olarak tutukluluğu devam eden Mehmet Osman Kavala serbest bırakılmalıdır!" çağrısı yapıldı.

GEZİ PARKI DAVASI

Gezi Parkı direnişine ilişkin aralarında iş insanı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora’nın da bulunduğu 16 kişinin yargılandığı dava, 18 Şubat 2020’de karara bağlanmıştı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu Osman Kavala’nın da aralarında olduğu 9 kişinin beraatına; Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Mehmet Ali Alabora’nın ise dosyalarının ayrılmasına hükmetmişti. Savcılığın yerel mahkemenin kararını istinafa taşımasının ardından İstanbul Bölge Adliye 3. Ceza Dairesi 22 Ocak 2021’de 9 sanık hakkındaki beraat kararını bozmuştu.

DAVA BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Bozma kararının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Nisan 2021’deki duruşmada bu dava ile Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi’nin dosyasının birleştirilmesine karar vermişti. Bunun yanı sıra Osman Kavala ile CIA eski danışmanı Henri Barkey’in İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları davanın Gezi Parkı ana davasıyla birleştirilmesine karar verilmişti.



Öte yandan, Gezi Parkı direnişine ilişkin Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar Yargıtay tarafından bozulmuştu.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gezi Parkı direnişine ilişkin dava ile Çarşı davası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunun belirtildiği kararda her iki dosyanın birleştirilmesi tarafına gidilmesi, yazılı şekilde eksik araştırma neticesinde beraatlarına karar verilmesi'nin bozma nedeni sayıldığı vurgulanmıştı.



Davalar verilen bozma kararlarının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmişti.

