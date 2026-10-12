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Gezi Parkı'nda pes dedirten hırsızlık: Sürünerek cep telefonunu çaldı

Gezi Parkı'nda pes dedirten hırsızlık: Sürünerek cep telefonunu çaldı

12.10.2026 09:49:00
Güncellenme:
DHA
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Gezi Parkı'nda pes dedirten hırsızlık: Sürünerek cep telefonunu çaldı

Taksim Gezi Parkı'nda bir kişinin çimlerde uyumasını fırsat bilen şüpheli, yerlerde sürünerek yaklaştığı mağdurun cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli Taksim Metrosu'nda yakalandı.

Olay, 27 Eylül Pazar günü saat 13.45 sıralarında Beyoğlu Taksim Gezi Parkı’nda meydana geldi.

Bir ağacın altında uyuyan kişinin yanına gelen şüpheli yere uzandı. Bir süre sonra sürünerek mağdura yaklaşan şüpheli, sol cebindeki cep telefonunu çekip aldı.

Telefonu gömleğine saklayan şüpheli, gözcülük yapan diğer şüpheliyle birlikte uzaklaştı. Uyandığında telefonunun çalındığını fark eden mağdur ise, polise şikayette bulundu.

METRODA YAKALANDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, cep telefonunu çalan G.G.’yi Taksim Metrosu’nda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Yankesicilik' suçundan adliyeye sevk edilen G.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözcülük yapan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İlgili Konular: #gezi parkı #hırsızlık #cep telefonu

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