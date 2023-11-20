Gezi tutuklusu Kahraman’ın eşi anlattı: Hükümet eşimle sürekli irtibat halindeydi

Yayınlanma: 20.11.2023 - 11:18

Güncelleme: 20.11.2023 - 11:18

Gezi Parkı davasından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

Eşinin Gezi eylemlerinin şiddete dönüşmemesi için çabaladığını söyleyen Kahraman “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tayfun ile doğrudan görüştü. Hükümet, Gezi eylemleri sırasında eşimle sürekli irtibat halindeydi. Başbakan Vekili Bülent Arınç ile yapılan toplantıya da Tayfun katıldı. Gezi eylemlerinin şiddete dönüşmemesi için eşim de dönemin hükümet yetkililere kadar çaba harcadı” dedi.

Videoda, aynı zamanda Tayfun Kahraman’ın söz konusu dönemde Başbakanlık yapan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesininin ardından yaptığı açıklamaya da yer verildi.

Tayfun Kahraman’ın Gezi Parkı’nın yapılaşmaya açılmaması için hukuki girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Meriç Demir Kahraman, “Hem TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı olarak anayasal ve kamusal görevi gereği deprem toplanma alanı olan Gezi Parkı’nın yapılaşmaya açılmaması için hukuki girişimlerde bulundu, hem de Başbakan’ın seçimiyle oluşturulan ve kendisiyle görüşerek olayları sakinleştirmeye çalışan heyetin içindeydi” dedi.

Gezi’deki barışçıl eylemlerden kaos çıkarmaya çalışan terör örgütü FETÖ mensubu savcı ve polislerin hazırladığı iddianame sonucu eşinin 18 yıl hapis cezasına mahkum edildiğinini vurgulayan Meriç Demir Kahraman, kamuoyuna seslendi:

“Soruyorum: Bu hukuksuzluğu kim, niçin yapıyor, bundan ne kazanıyor ve ülkemiz ne kaybediyor? Bu yanlıştan dönülmesi için lütfen ama lütfen herkes Gezi davası dosyasını incelesin. Bizler yargı içindeki grupların devlet krizi çıkartmak pahasına masumlar üzerinden yürüttüğü bu kirli oyunun bir parçası olmak istemiyoruz. Bizler devletin temeli olan adaleti 100 yaşına giren cumhuriyetimizin kurumları eliyle bu toprakların derin vicdanı ve irfanı ile 2013 yılında yaptığımız gibi sağduyu ve ortak akılla sağlayabileceğimize inanıyoruz.”