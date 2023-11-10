Tayfun Kahraman'ın kızı Vera babasını ziyaret etti, Silivri Cezaevi önünde Ata'yı andı

Yayınlanma: 10.11.2023 - 12:34

Güncelleme: 10.11.2023 - 12:41

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybedişinin yıldönümünde tüm yurtta anılırken çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde (Silivri Cezaevi) tutulan Gezi direnişi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın minik kızı Vera da Ata'yı anan isimlerdendi.

Vera yaşıtları gibi okulda Ata'yı anması gerekirken babasını ziyaret ettiği gerekçesiyle Marmara Cezaevi'nde bu anmayı gerçekleştirdi. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat olan saat 9.05'te Silivri Cezaevi'nde Ata'yı anan Vera'nın fotoğrafını paylaşan annesi Meriç Demir Kahraman yaşanan adaletsizliğe tepkisini dile getirdi. Meriç Demir Kahraman eşi Tayfun Kahraman'ın tutukluluğuna yazdığı mesajla tepki gösterdi:

Günaydınlar Türkiye!

Biz kızım Vera ile 26. açık görüşümüz için

Tayfun Kahraman’ın hukuksuzca tutsak edildiği Silivri Cezaevi yolundayız.

Bugün Vera’mız ellerinde çiçeklerle, arkadaşlarıyla okulunun bahçesinde, her an gördüğü Atamızın büstünün yanında değil, bir papatya dahi götüremediğimiz Silivri Cezaevi’nde babasıyla bir saatlik görüşünün ilk dakikalarında Atamıza saygı duruşunda bulunacak.

Atamızı andığımız bu #10Kasım gününde onun mirası olan Cumhuriyetimizin 100. yılında işte bu adaletsizliklerin nöbeti tutulacak!