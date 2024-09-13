'Gezmeye çıkıyorum' diye evden çıktıktan sonra haber alınamayan Aslıhan, bulundu
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, 'Gezmeye çıkıyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan Aslıhan Miray Kabadayı (14), Seferihisar'da bir arkadaşıyla otururken bulundu.
Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesi'ndeki evinden önceki gün 'Gezmeye çıkıyorum' diyerek ayrılan Aslıhan Miray Kabadayı, geri dönmedi. Kabadayı'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.
Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, Kabadayı'nın en son Seferihisar ilçesindeki bir pazar yerine gittiğini tespit etti. Burada bir bankta oturan Aslıhan Miray Kabadayı'nın cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptığı belirlendi. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.
Güzelbahçe ilçesinde 2 gündür aranan Aslıhan Miray Kabadayı, saat 14.30 sıralarında Seferihisar 19 Mayıs Parkı'nın çevresinde, polis ekipleri ve yakınları tarafından bir arkadaşıyla otururken bulundu. Kabadayı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: #Aslıhan Miray Kabadayı #Seferihisar
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