Diyarbakır Baro Başkanı Eren'den 'Narin Güran' cinayeti açıklaması: Tanık beyanlarıyla 'Narin kaçırıldı' algısı oluşturuldu

Yayınlanma: 13.09.2024 - 13:30

Güncelleme: 13.09.2024 - 13:54

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamadı.

21 Ağustos günü kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin’in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

ANNE VE AĞABEYİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan, Narin Güran'ın annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.

ANNE VE ABİYE KASTEN ÖLDÜRMEYE İŞTİRAK SUÇLAMASI

Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran "Suç delillerini yok etmek", diğer 5 şüpheli ise "Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narin'in babasının da aralarında bulunduğu 10 kişi savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

TUTUKLU SAYISI 10’A YÜKSELDİ

Şüphelilerden, Narin'in amcası Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran ile kuzeni Melike Güran ve Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. (15), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Narin Güran’ın katledilmesi olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada 2 Eylül'de gözaltına alınan amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan komşusu Nevzat Bahtiyar, 11 Eylül'de tutuklanmıştı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 10’a yükseldi.

DİYARBAKIR BARO BAŞKANI'NDAN 'NARİN' CİNAYETİ AÇIKLAMASI

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin cinayetine ilişkin Diyarbakır'da basın açıklaması yaptı.

Eren, ayrıca, Narin'in cansız bedeninin bulunması ve sonrasında yaşanan bilgi kirliliği ve gizlilik kararı ile ilgili yetkililere ve basına tepki gösterdi.

Eren, davaya müşteki olarak katılmak için başvuru yaptıklarını açıkladı, "Dosyaya resmi anlamda müşteki sıfatıyla dahil edilme talebinde bulunduk" dedi.

"'NARİN KAÇIRILDI' ALGISI OLUŞTURULDU"

Nahit Eren, "Tanık beyanlarıyla 'Narin kaçırıldı' algısı oluşturuldu" diye konuştu.

Eren, "Narin'in kaybolma saati 17.40 diye bilinçli söylenmiş, 30 dakika çözüldüğünde fail açığa çıkacak" dedi.

"NEVZAT'IN GİZLİ TANIK, İTİRAFÇI OLDUĞU DOĞRU DEĞİL"

"Geçmiş tecrübelerimizle paralel olarak yakınların yeri geldiğinde fail olabileceğini belirttik. Nedense ilgili birimler hiçbir şekilde bunu dikkate almadı" diyen Eren, "Nevzat gözaltına alındığında adeta bir gizli tanık, adeta kendisinin itirafçı olduğu algısı kamuoyuyla paylaşıldı. Bu da doğru değil. Kamuoyuna yanlış bir saat verdi ancak Narin 15.15 ile 15.40 arasında öldürülüyor. Nevzat tarafından da torbaya konuluyor" ifadelerini kullandı.

"PAYLAŞILAN İLK RAPOR, ÖN OTOPSİ RAPORU DEĞİLDİ, BİR TUTANAKTI"

Eren, "Narin'in ön otopsi raporu çıktı" şeklinde yapılan haberleri eleştirdi ve o raporun aslında bir otopsi raporu değil, bir tutanak olduğunu ifade etti.

Eren, "O rapor, ön otopsi raporu değildi, o bir tutanaktı. Herkes tarafından paylaşıldı" dedi. Eren ayrıca "91 numune alındı, başkasına ait DNA'ya ulaşılamadı" ifadesini kullandı.

Eren şöyle devam etti:

"Köyde bulunan kayalıklardaki kan örneğinin mahalle sakinlerinde bir çocuğun burun kanamasından oluştuğu açıklandı ancak bu hangi bilimsel veriye göre yapılıyor? Hala DNA sonuçlarını bekliyoruz. Böyle bir rapor henüz yok. Sadece köy sakinlerinin söylemleriyle hareket ediliyor. Görevliler onların ifadeleriyle yönlendirilmiş."

NARİN'İN KOPAN BACAĞI

Narin Güran'ın otopsisi sonrası bir bacağının koptuğu öğrenilmişti.

Bu konuya da açıklık getiren Eren, "Narin'in bacağı dışarıdan bir canlının müdahalesiyle kopmuş görünüyor" yorumunu yaptı.

Eren, "Amca Salim, yeni ifadeler nedeniyle yeniden savcılığa ifadeye çağrılmalı. Tutuklanmayanların ağız birliği ifadelere yansıyor" dedi.

Eren, aile bireylerini işaret ederek, "Kimler tarafından nasıl ifade vermeleri gerektiği ilk gün aktarılıyor" dedi.

EŞARP BİLİNMEZLİĞİ

Nahit Eren öte yandan "Narin'in kırmızı eşarbı çuvalın içindeydi" dedi, şöyle konuştu:

"Narin'in bacağının dışarıda kaldığını söylüyor, o bacak kopmuştu doğrudur. Ama savcılık tutanağına göre dizden aşağıdaki kemiklerin üzerinde bir et parçası yok. Narin'in bacağı dışarıdan bir canlının müdahalesiyle kopmuş görünüyor."