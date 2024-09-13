Narin'in mezarındaki gelinlikleri topladı, okul önlüğü ve çanta bıraktı
Türkiye, günlerdir 8 yaşındaki Narin Güran'ı kim ya da kimlerin öldürdüğü sorusuna yanıt ararken, defnedildiği sırada mezarına gelinlik konması tartışmalara yol açmıştı. Ziyarete giden bir kişinin gelinlikleri toplayarak okul önlüğü, defter ve çanta koyduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor.
Narin'in defin işlemleri sırasında mezarlığa gelinlik getirilmesi tabutuna gelinlik örtülmesi çokça tartışılmıştı.
OKUL ÖNLÜĞÜ, DEFTER VE KİTAP KOYDU
Mezarını ziyaret eden bir adam, gelinlikleri tek tek toplayarak Narin'in mezarına okul önlüğü, çanta, defter, toka bıraktı.
Bir kadının o anlarda "El insaf" diye sitem ettiği duyuldu.
Etiketler: #Narin Güran #diyarbakır
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