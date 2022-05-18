'Gibi'nin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit kimdir?

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:39

Gibi dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteri ile gündem olan Feyyaz Yiğit'in hayat hikayesi merak ediliyor. Feyyaz Yiğit kimdir? Feyyaz Yiğit'in eşi kim?

FEYYAZ YİĞİT KİMDİR?

Feyyaz Yiğit Çakmak 1988 Düzce doğumludur. Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinin Resim Bölümünden mezun olan Feyyaz Yiğit Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde okudu.

Mezun olduktan sonra reklam ajanslarında çalışamaya başlayan Feyyaz Yiğit, Disko Kralı'nın içeriklerini yapan ekibe dâhil oldu, bir süre sonra programın müzik grubunda gitar çalmaya başladı.

Feyyaz Yiğit, 2018 yılında düzenlenen 23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde, Ölümlü Dünya filmindeki rolüyle Komedi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

FEYYAZ YİĞİT'İN EŞİ KİM?

Feyyaz Yiğit 2018 yılında Sedef İnanç ile evlendi. Sedef İnanç'ın reklamcı olduğu biliniyor.

FEYYAZ YİĞİT'İN KİTAPLARI

Olduğu Kadar (2012)

APTAL (2013)

8-9 Senedir Kendimi İyi Hissetmiyorum (2015)

FEYYAZ YİĞİT'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER