'Gibi' dizisinin konusu ne? 'Gibi' dizisinin oyuncuları

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:49

'Gibi', Exxen platformunda yayınlanan bir internet dizisidir. Dizinin ilk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmıştır.

GİBİ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Gibi dizisinin başrol oyuncuları Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'tır. İkinci sezonda ana kadroya Ahmet Kürşat Öçalan da dahil oldu. Ömer Sinir'in yönetmenliğini yaptığı 'Gibi'nin senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz kedi yazıyor. 2 sezondan oluşan Gibi dizisinin üçüncü sezonunun çekilip çekilmeyeceği henüz net değil.

GİBİ DİZİSİNİN KONUSU

Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler.