Zafer Algöz kimdir? Zafer Algöz Feyyaz Yiğit ile ilgili ne dedi?

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:35

1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanan Zafer Algöz, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı.

1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları’na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmlerde oynadı.

Zafer Algöz sosyal medyada kullanıcılara verdiği cevapla gündeme oturdu.

ZAFER ALGÖZ FEYYAZ YİĞİT İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Twitter'da bir kullanıcı Erşan Kuneri'yi çok beğendiğini belirterek, "Gibi" dizisine benzettiğini söyledi.

Yapımda rol alan Zafer Algöz de bu izleyiciye "Gibinin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek,4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" yanıtını verdi.

Başka bir kullanıcı da bu yanıtın altına "Zafer Abi bu işin uzmanı sensin ama seyirci olarak söylüyorum Gibi başka bir şey. Keşke sen ve Cem Abi Gibi'de bir bölüm de olsa oynasanız. Off ne güzel olurdu Feyyaz Yiğit komedisinde sizi görmek. " yazdı.

Zafer Algöz de bu kullanıcıya "Feyyaz Yiğit komedisi mi" yanıtını verdi.

Başka bir Twitter kullanıcısı bu sözler üzerine "Sevgili Zafer Abi, kıyaslamak yerine ayrı kulvarlarda görmek daha doğru olurmuydu acaba. Bir de Gibi ekibinin de duayen bir abisi olarak daha yapıcı bir yorumun hoş olurdu diye düşünmeden edemedim. Seviliyorsun abicim, saygılar" yorumunda bulundu.

Zafer Algöz bu yanıta "Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim. Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki" sözleriyle cevap verdi.

ZAFER ALGÖZ'ÜN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Vahşet Tanrısı: Yasemin Reza

Münasebetsiz : Francis Vebe

Vahşet Tanrısı : Yasmina Reza

Amadeus : Peter Shaffer

Çok Yaşa Komedi : Anton Çehov

Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht

Ayışığında Şamata : Haldun Taner

Babaannem Yüz Yaşında : Roberto Cossa

IV. Murat : Turan Oflazoğlu

Tanrı : Woody Allen

Karanlıkta Komedi

Bina (oyun) : Behiç Ak

Hamlet : William Shakespeare

Macbeth : William Shakespeare

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner

Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu: Larry Gelbert\Bert Shevelove

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin

Ballar Balını Buldum (Yunus Emre): Nezihe Araz

Kısmet (oyun): Erhan Gökgücü

Akıllı Tavşan: Nezihe Araz

ZAFER ALGÖZ'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Üç Kuruş - 2021-2022

İlginç Bazı Olaylar - 2021

Tutunamayanlar - 2020

Karakomik Filmler 2 - 2020

Karakomik Filmler - 2019

Börü (film) - 2018

Börü (dizi) - 2018

Muhteşem İkili - 2018

Görevimiz Tatil - 2018

Arif V 216 - 2018

Deli Aşk - 2017

Bir Deli Sevda - 2017

Hayatımın Aşkı - 2016

Yok Artık 2 - 2016

Kaçma Birader - 2016

Ali Baba ve 7 Cüceler - 2015

Tut Sözünü - 2015

Küçük Ağa - 2015

Pek Yakında - 2014

Beni Böyle Sev - 2014

Mihrap Yerinde - 2014

İntikam - 2013

Sultan - 2012

Uzun Hikâye - 2012

İbreti Ailem - 2012

Mor Menekşeler - 2011

Dedemin İnsanları - 2011

Leyla ile Mecnun - 2011

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011-2012 - Abi

Mükemmel Çift - 2010

Yahşi Batı - 2010

Umut - 2009

A.R.O.G - 2008[3]

Cumhur Cemaat - 2007

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2009

Hasret - 2006

Umut Adası - 2006

Sınav - 2006

Kapıları Açmak - 2005

O Şimdi Mahkum - 2005

Çınaraltı - 2003

Esir Şehrin İnsanları - 2003

Cesur Kuşku - 2001

Evdeki Hesap - 2000

Duruşma - 1999

Salkım Hanımın Taneleri - 1999[4]

Utanmaz Adam - 1998

Komşu Komşu - 1997

Ağır Roman - 1997

Televizyon Çocuğu - 1996 (Konuk oyuncu)

Oğlum Adam Olacak - 1995

Saygılar Bizden - 1992

ZAFER ALGÖZ'ÜN KİTAPLARI

2017 - Haşırt Dı Bilekbord

2018 - Keş On Dı Teybıl,