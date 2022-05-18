Zafer Algöz kimdir? Zafer Algöz Feyyaz Yiğit ile ilgili ne dedi?
Erşan Kuneri ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan kullanıcı, "Erşan Kuneri'yi resmen sıfır beklenti ile açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık Gibi esintisi hissettim gibi" dedi. Dizinin başrol oyuncusu Zafer Algöz de paylaşıma cevap vererek "Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için, 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" yanıtını sosyal medyada gündem oldu" ifadelerini kullandı. Zafer Algöz'ün yorumu sosyal medyada gündem oldu. Zafer Algöz kimdir?
1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanan Zafer Algöz, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı.
1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları’na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmlerde oynadı.
Zafer Algöz sosyal medyada kullanıcılara verdiği cevapla gündeme oturdu.
ZAFER ALGÖZ FEYYAZ YİĞİT İLE İLGİLİ NE DEDİ?
Twitter'da bir kullanıcı Erşan Kuneri'yi çok beğendiğini belirterek, "Gibi" dizisine benzettiğini söyledi.
Yapımda rol alan Zafer Algöz de bu izleyiciye "Gibinin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek,4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" yanıtını verdi.
Başka bir kullanıcı da bu yanıtın altına "Zafer Abi bu işin uzmanı sensin ama seyirci olarak söylüyorum Gibi başka bir şey. Keşke sen ve Cem Abi Gibi'de bir bölüm de olsa oynasanız. Off ne güzel olurdu Feyyaz Yiğit komedisinde sizi görmek. " yazdı.
Zafer Algöz de bu kullanıcıya "Feyyaz Yiğit komedisi mi" yanıtını verdi.
Başka bir Twitter kullanıcısı bu sözler üzerine "Sevgili Zafer Abi, kıyaslamak yerine ayrı kulvarlarda görmek daha doğru olurmuydu acaba. Bir de Gibi ekibinin de duayen bir abisi olarak daha yapıcı bir yorumun hoş olurdu diye düşünmeden edemedim. Seviliyorsun abicim, saygılar" yorumunda bulundu.
Zafer Algöz bu yanıta "Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim. Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki" sözleriyle cevap verdi.
ZAFER ALGÖZ'ÜN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
Vahşet Tanrısı: Yasemin Reza
Münasebetsiz : Francis Vebe
Vahşet Tanrısı : Yasmina Reza
Amadeus : Peter Shaffer
Çok Yaşa Komedi : Anton Çehov
Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht
Ayışığında Şamata : Haldun Taner
Babaannem Yüz Yaşında : Roberto Cossa
IV. Murat : Turan Oflazoğlu
Tanrı : Woody Allen
Karanlıkta Komedi
Bina (oyun) : Behiç Ak
Hamlet : William Shakespeare
Macbeth : William Shakespeare
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner
Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu: Larry Gelbert\Bert Shevelove
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin
Ballar Balını Buldum (Yunus Emre): Nezihe Araz
Kısmet (oyun): Erhan Gökgücü
Akıllı Tavşan: Nezihe Araz
ZAFER ALGÖZ'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
Üç Kuruş - 2021-2022
İlginç Bazı Olaylar - 2021
Tutunamayanlar - 2020
Karakomik Filmler 2 - 2020
Karakomik Filmler - 2019
Börü (film) - 2018
Börü (dizi) - 2018
Muhteşem İkili - 2018
Görevimiz Tatil - 2018
Arif V 216 - 2018
Deli Aşk - 2017
Bir Deli Sevda - 2017
Hayatımın Aşkı - 2016
Yok Artık 2 - 2016
Kaçma Birader - 2016
Ali Baba ve 7 Cüceler - 2015
Tut Sözünü - 2015
Küçük Ağa - 2015
Pek Yakında - 2014
Beni Böyle Sev - 2014
Mihrap Yerinde - 2014
İntikam - 2013
Sultan - 2012
Uzun Hikâye - 2012
İbreti Ailem - 2012
Mor Menekşeler - 2011
Dedemin İnsanları - 2011
Leyla ile Mecnun - 2011
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011-2012 - Abi
Mükemmel Çift - 2010
Yahşi Batı - 2010
Umut - 2009
A.R.O.G - 2008[3]
Cumhur Cemaat - 2007
Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2009
Hasret - 2006
Umut Adası - 2006
Sınav - 2006
Kapıları Açmak - 2005
O Şimdi Mahkum - 2005
Çınaraltı - 2003
Esir Şehrin İnsanları - 2003
Cesur Kuşku - 2001
Evdeki Hesap - 2000
Duruşma - 1999
Salkım Hanımın Taneleri - 1999[4]
Utanmaz Adam - 1998
Komşu Komşu - 1997
Ağır Roman - 1997
Televizyon Çocuğu - 1996 (Konuk oyuncu)
Oğlum Adam Olacak - 1995
Saygılar Bizden - 1992
ZAFER ALGÖZ'ÜN KİTAPLARI
2017 - Haşırt Dı Bilekbord
2018 - Keş On Dı Teybıl,
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