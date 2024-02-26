'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi Musa Özsoy bir kez daha gözaltına alındı

Türkiye’deki sağlıksız ürünleri paylaşmasıyla tanınan 'Gıda Dedektifi isimli sayfanın sahibi Musa Özsoy, iddiaya göre Murat Ülker tarafından yapılan yeni bir suç duyurusu kapsamında gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 20:02
'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi Musa Özsoy bir kez daha gözaltına alındı
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Sosyal medyada gıda sektörüne dair yaptığı paylaşımlarla bilinen "Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibi Musa Özsoy, gözaltına alındı.

MURAT ÜLKER’DEN SUÇ DUYURUSU

‘Gıda Dedektifi’ hesabından yapılan paylaşımda “Murat Ülker tarafından yapılan yeni bir suç duyurusu kapsamında hesap yöneticimiz Musa Özsoy bir kez daha bu akşam itibariyle gözaltına alınmıştır. Şu bilinmelidir ki, iftira ve ithamlara dayalı bu ve benzeri suç duyurularına asıl cevap elbette toplum tarafından verilecektir” ifadeleri kullanıldı.

BİR KEZ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sosyal medyada gıda sektörüne dair yaptığı paylaşımlarla bilinen "Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibi Musa Özsoy, 2023 yılında da, bu kez İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

‘Gıda Dedektifi’ hesabından yapılan açıklamada haklarında yapılan suç duyurusu nedeniyle Özsoy'un ifade verdiği ve ardından serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, "Hakkımızda mesnetsiz iddialarla ve suçlamalarla Yıldız Holding tarafından yapılmış suç duyurusu sebebiyle ifade verdik. Savcılık ifadesi alınması sonrası hesap sahibimiz Musa Özsoy serbest bırakılmıştır” denilmişti.


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