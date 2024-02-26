'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi Musa Özsoy bir kez daha gözaltına alındı
Türkiye’deki sağlıksız ürünleri paylaşmasıyla tanınan 'Gıda Dedektifi isimli sayfanın sahibi Musa Özsoy, iddiaya göre Murat Ülker tarafından yapılan yeni bir suç duyurusu kapsamında gözaltına alındı.
Sosyal medyada gıda sektörüne dair yaptığı paylaşımlarla bilinen "Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibi Musa Özsoy, gözaltına alındı.
MURAT ÜLKER’DEN SUÇ DUYURUSU
‘Gıda Dedektifi’ hesabından yapılan paylaşımda “Murat Ülker tarafından yapılan yeni bir suç duyurusu kapsamında hesap yöneticimiz Musa Özsoy bir kez daha bu akşam itibariyle gözaltına alınmıştır. Şu bilinmelidir ki, iftira ve ithamlara dayalı bu ve benzeri suç duyurularına asıl cevap elbette toplum tarafından verilecektir” ifadeleri kullanıldı.
Murat Ülker tarafından yapılan yeni bir suç duyurusu kapsamında hesap yöneticimiz Musa Özsoy bir kez daha bu akşam itibariyle gözaltına alınmıştır.— Gıda Dedektifi (@gidadedektifiTR) February 26, 2024
Şu bilinmelidir ki, iftira ve ithamlara dayalı bu ve benzeri suç duyurularına asıl cevap elbette toplum tarafından verilecektir. pic.twitter.com/SUJo0C58cM
BİR KEZ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Sosyal medyada gıda sektörüne dair yaptığı paylaşımlarla
bilinen "Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibi Musa Özsoy, 2023
yılında da, bu kez İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.
‘Gıda Dedektifi’ hesabından yapılan açıklamada haklarında
yapılan suç duyurusu nedeniyle Özsoy'un ifade verdiği ve ardından serbest
bırakıldığı bildirilmişti.
Açıklamada, "Hakkımızda mesnetsiz iddialarla ve suçlamalarla Yıldız Holding tarafından yapılmış suç duyurusu sebebiyle ifade verdik. Savcılık ifadesi alınması sonrası hesap sahibimiz Musa Özsoy serbest bırakılmıştır” denilmişti.
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