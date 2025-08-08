Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gıda deposunda skandal görüntüler: Yüz binlerce liralık ceza kesildi!

Gıda deposunda skandal görüntüler: Yüz binlerce liralık ceza kesildi!

8.08.2025 12:26:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Gıda deposunda skandal görüntüler: Yüz binlerce liralık ceza kesildi!

Ergene Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü ile Ergene İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda deposu olarak kullanılan bir işletmede denetim yaptı. İşletmeye, onaysız faaliyet nedeniyle 210 bin 622 TL idari para cezası kesildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi'nde gıda deposu olarak faaliyet gösteren işletmede, kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde; soğuk hava deposunda etiketsiz ve ambalajı yırtılmış ürünler, koridorda, gıdaya uygun olmayan sıcaklıkta ve hijyen dışı şartlarda bekletilen iç yağlar, tahta paletler üzerinde hijyen kurallarına aykırı saklama, çapraz bulaşma riski taşıyan ortamlarda ürün işleme, kullanılmış et işleme ekipmanları ve boş piliç kutuları tespit edildi.

Aykırılıkları tek tek fotoğraflayarak tutanak tutan ekipler, ürünleri de koruma altına aldı.

5996 Sayılı Kanun kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasının ardından onaysız faaliyetten dolayı 210 bin 622 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans ile denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği kaydedildi.

İlgili Konular: #ceza #gıda #depo

İlgili Haberler

Bakanlık tek tek ifşa etti: Taklit ve tağşiş yapılan bu markalara dikkat!
Bakanlık tek tek ifşa etti: Taklit ve tağşiş yapılan bu markalara dikkat! Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" listesini güncelledi. 16 üründe taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edildi. Üzüm pekmezlerinde, "Şeker İlavesi Tespiti", Zeytinyağlarında, "Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti" yapıldı.
Ünlü baharat markasında 'vitamin' skandalı: Bakanlık, etiket oyununu ifşa etti!
Ünlü baharat markasında 'vitamin' skandalı: Bakanlık, etiket oyununu ifşa etti! Tarım ve Orman Bakanlığı, Ahmet Arifoğlu markasına ait bir takviye gıdada etiketinde belirtilen vitamin ve minerallerin bulunmadığını tespit ederek firmayı tağşiş listesine ekledi. İşte ayrıntılar...
Bakanlık ifşa edip, uyardı: Ünlü markanın siyah çayında boya tespit edildi!
Bakanlık ifşa edip, uyardı: Ünlü markanın siyah çayında boya tespit edildi! Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı gerekçesiyle yerli bir çay markasını ifşa etti. Siyah çayda gıda boyası tespit edildi.