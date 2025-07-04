Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakanlık ifşa edip, uyardı: Ünlü markanın siyah çayında boya tespit edildi!

Bakanlık ifşa edip, uyardı: Ünlü markanın siyah çayında boya tespit edildi!

4.07.2025 11:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bakanlık ifşa edip, uyardı: Ünlü markanın siyah çayında boya tespit edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı gerekçesiyle yerli bir çay markasını ifşa etti. Siyah çayda gıda boyası tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığıİstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren KALE Tüketim Maddeleri ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından piyasaya sunulan "Filiz Siyah Çay" ürününün laboratuvar analizleri sonucunda gıda boyası tespit edildiğini duyurdu.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Bakanlığın 1 Temmuz 2025 tarihli denetim sonuçlarına göre; "Şirin Çay" markasıyla satışa sunulan ve 003 parti numarasıyla kayıtlara geçen üründeki boya, çayda bulunmaması gereken katkı maddeleri arasında yer alıyor. 

Gıda güvenliği uzmanları, çayda bu tür katkıların kullanımının tüketiciler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.


İlgili Konular: #tarım ve orman bakanlığı #çay #tağşiş listesi

İlgili Haberler

Bakanlık 'sessiz tehlike' için harekete geçiyor: Zayıflama çayları için alarm verildi!
Bakanlık 'sessiz tehlike' için harekete geçiyor: Zayıflama çayları için alarm verildi! Denetimsiz satılan bitki çayları, içerdikleri binlerce aktif madde nedeniyle ciddi sağlık risklerine yol açıyor. Sağlık Bakanlığı, geleneksel bitkisel tıbbi ürün sınıfına giren bitki çaylarının ruhsatlandırılması ve sadece eczanelerde satılması için harekete geçti. İşte ayrıntılar...
Ünlü baharat markasında 'vitamin' skandalı: Bakanlık, etiket oyununu ifşa etti!
Ünlü baharat markasında 'vitamin' skandalı: Bakanlık, etiket oyununu ifşa etti! Tarım ve Orman Bakanlığı, Ahmet Arifoğlu markasına ait bir takviye gıdada etiketinde belirtilen vitamin ve minerallerin bulunmadığını tespit ederek firmayı tağşiş listesine ekledi. İşte ayrıntılar...
Taklit ve tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti: Kıymalı börek ve sucukta sakatat, çay ve köftede gıda boyası...
Taklit ve tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti: Kıymalı börek ve sucukta sakatat, çay ve köftede gıda boyası... Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden markaları ve işletmeleri açıklamayı sürdürüyor. Yapılan son kontroller sonucunda hazırlanan güncel listede manzara yine değişmedi. Bazı firmaların kıyma, köfte, sucuk ve kebap gibi ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti, sakatat, kalp ve kanatlı et kullandığı tespit edildi. İşte ayrıntılar...