Gıda krizini aşmak için önemli adım! Ortak Koordinasyon Merkezi açıldı

28 Temmuz 2022 Perşembe, 11:10

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaklaşık 25 milyon ton tahılın Ukrayna limanlarında kalmasıyla yaşanan gıda krizinin çözümü için Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkilileri 13 Kalender Kasrı’nda bir araya gelmişti.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda güvenli gıda sevkiyatının sağlanması için “Müşterek (Ortak) Koordinasyon Merkezi kurulması için anlaşmaya varıldı.

22 Temmuz’da imzalanan anlaşma sonrası 23 Temmuz’da çalışmalarına başlayan Ortak Koordinasyon merkezinin resmi açılışı dün Milli Savunma Üniversitesi’nde yapıldı.

"BAŞKA ÜLKELERİN FARKLI TAVRINA RAĞMEN"

Açılışta konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna ile Rusya arasında yaşananları “çatışma” olarak değerlendirdi. Akar, “Kıtaların birleştiği yerde tarihi bir görev yüklenmiş bulunuyoruz. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma, gıda açısından ciddi bir güvenlik riski yarattı. Dünyanın ihtiyacı olan tahılın yaklaşık üçte biri Rusya ve Ukrayna tarafından karşılanıyor. Yaşananlardan sonra denizden bir koridor oluşturulması zorunlu hale gelmiştir. Başka ülkelerin farklı yaklaşımlarına rağmen üç ülke liderinin sağduyusu sayesinde bu anlaşma imzalanmıştır. Merkez, ticari gemilerin kaydını ve takibini yapacak, ticari gemilerin intikalini takip edecektir. 120 gün süreli olan bu anlaşma, taraflardan birisinin sonlandırma talebi olmadığı sürece devam edecektir. Ukrayna limanlarından çıkacak ilk tahıl yüklü gemilerin hazırlıkları ve planlamaları devam etmektedir. Çalışmaların tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin aşılmasına, fiyatların aşağı çekilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu merkez ayrıca Afrika'dan Avrupa ve Türkiye’ye olabilecek düzensiz göçün engellenmesine de katkı sağlayacaktır“ diye konuştu.

BAŞKANI DAHA SONRA AÇIKLANACAK

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, gemi denetimlerinin sadece Türk personeli tarafından yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya “Hububat sevkiyatlarını takip etmekle ilgilenen Ortak Koordinasyon Merkezi, İstanbul’da Milli Savunma Üniversitesi içinde bir binada bulunuyor ve merkez Türkler, Ruslar, Ukraynalılar ve BM yetkilileri olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Ortak Koordinasyon Komitesi başkanının adının çok yakında açıklanacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkezde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den asker ve sivil beşer kişi olmak üzere toplam 20 kişilik ekip görev yapacak. Ekibe ise bir Türk Amiral liderlik edecek.