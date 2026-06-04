Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Toprak'tan Canan Karatay'a tepki: 'Gıda mühendisleri halkın sağlık güvencesidir'

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Uğur Toprak, Canan Karatay'ın katıldığı bir programdaki gıda mühendisliği mesleğine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Gıda mühendisliğinin bilimsel ve teknik bir meslek olduğunu vurgulayan Toprak, "Gıda mühendisliği mesleği vardır. Gıda mühendisliği bilimdir. Gıda mühendisliği tekniktir. Gıda mühendisleri halkın sağlık güvencesidir. Bu tür mesnetsiz, bilim dışı açıklamalarla maalesef sık sık karşılaşıyoruz. Aslında gıda mühendisliğinin ne olduğunu çok iyi bilmek gerekiyor. 'En iyi gıda mühendisi doğadır' demiş. Fakat doğada da bizi zehirleyebilecek bir sürü toksinler var. Gıda mühendisi bunların bertaraf edilmesini, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik risk etmenlerinden arındırılmış gıdaları üretendir. Gıda mühendisinin ne yaptığından maalesef bihaber Sayın Karatay. Öncelikle kendisini gıda mühendisliği mesleğinin ne olduğunu incelemeye davet ediyoruz" dedi.

Gıda mühendisliğinin yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Toprak, "Yarım asra yaklaşan bir meslek gıda mühendisliği. Gıda Mühendisliği Bölümü ilk mezunlarını 1979 yılında verdi. 1975 yılında kurulan, yarım asra dayanan bir meslektir. Bilimi, tekniği ve teknolojiyi içerir. Yurttaşların sağlıklı, yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmesini sağlar. Bu süreçte de koruyucu hekimlik yaparak halkın sağlık güvencesi olan bir meslek dalıdır. Biz bundan sonra da bu tür bilimden uzak, halkı yanlış bilgilendirici söylemlerin karşısında olacağımızı, bilimin ve tekniğin yanında olacağımızı ve bunu destekleyen programın sunucuları dâhil olmak üzere karşısında duracağımızı beyan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Karatay'ın açıklamaları nedeniyle hukuki girişimlerde bulunacaklarını da belirten Toprak, sözlerini geri alma çağrısında bulundu. Toprak, "Bununla ilgili de hukuki yollara başvuracağımızı buradan bir kez daha dile getirelim. Canan Karatay’a, bu sözlerini geri almaya; yarım asra dayanan gıda mühendisliği mesleğine ve on binlerden fazla olan gıda mühendisi meslektaşlarımızın itibarını zedelemeye yönelik bu sözleri derhal geri almaya, kanalı bir tekzip yayımlamaya ve basınımızı da, kamuoyunu da gıda bilimi konusunda eğitim almış kişilerin bilgi birikimlerinden faydalanacak şekilde onların söylemlerini dikkate alacak şekilde dinlemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

OBEZİTENİN ASIL NEDENLERİNİ SIRALADI

Toprak, obezitenin nedenlerinin yanlış değerlendirildiğini savunarak, şunları kaydetti:

"'80'li yıllardan sonra endüstri artmaya başladı, obezite artmaya başladı' diyor. Bunu maalesef ki meslekle, 1979'da ilk mezunlarını verdiyse bununla da ilintilendirilmeye çalışılıyor ki bu da son derece yanlış bir şey. Obezitenin asıl nedenini ne yazık ki söyleyemiyorlar. Obezitenin sebeplerinin birinci sebebi bu ülkedeki yurttaşların sağlıklı, yeterli ve dengeli bir şekilde beslenememesi, ülkenin ekonomik şartlarının yeterli olmaması, çocuklara okulda gidecekleri bir öğün ücretsiz yemeğin bu iktidar tarafından verilmemesi ve çocukların tek yönlü, sadece karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden ötürü obez olmalarıdır. Bunu söyleyemeyip bütün bunun yükünü bu ülkenin sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmesi için ömrünü harcayan, gıdayı, mikrobiyolojiyi, kimyayı bilen kadim bilgileri günümüz şartlarıyla birleştiren gıda mühendislerine laf söylemek kolaylığına düşüyorlar maalesef. Bunun da asıl nedenlerini biz her yerde söylüyoruz. Evet, bu ülkede obezite de vardır. Çocukların büyük çoğunluğu obezdir. Bodurluk vardır ve bunların asıl sebebi de gıda endüstrisi belki sebeplerden bir tanesi. Aşırı işlenmiş ürünleri fazla tüketmek olabilir ama asıl sebebi yurttaşların sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenememesi, tek tip beslenmesidir."

TOPLUM SAĞLIĞININ GÜVENCESİ

Gıda mühendislerinin toplum sağlığındaki rolüne işaret eden Toprak, "Hemen hemen her gün bir gıda zehirlenmesi haberiyle karşı karşıya kalıyoruz ve bu karşılaştığımız yerlerin büyük bir çoğunda aslında gıda bilimi konusunda eğitim almamış kişiler var. Taklit ve tağşişli ürünlerle sıkça karşılaşabiliyoruz. Gıda mühendisi aslında halkın sağlık güvencesidir diyoruz. Gıda mühendisi bir koruyucu hekimliktir diyoruz. Birçok zehirlenme olayıyla karşı karşıya kalmamız son derece muhtemel. Çünkü 'en iyi gıda mühendisi doğadır' deniyor ya; madem en iyi gıda mühendisi doğaysa, doğallıkta bir şey varsa, o zaman bu noktada bir hekime de ihtiyaç duyulmayabilir. 'Fıstık yiyin, fıstık gibi olun' diyordu ya; aslında bu da böyle. Şeker yiyince de şeker gibi olunmuyor, ona da izin vermiyor. Ama gıda mühendisliği mesleği olmadığı zaman ciddi anlamda, çünkü 'gıda mühendisiyle güvenilir gıdalar sofraya' diyoruz. 'Gıda mühendisi halkın sağlık güvencesidir' diyoruz. Ciddi anlamda gıda zehirlenmeleri başta olmak üzere gıdanın korunması, saklanması, muhafazası ve taşınması konularında bilgi birikimi ve deneyimleriyle; fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik hatta nükleer ve radyasyon etmenlerinden uzaklaştırıp insanlara güvenli bir gıda sunuyoruz. Gıda mühendisinin olmadığı yerlerde ne gibi sorunlarla karşılaştığımızı haberlerde sık sık karşılaşıyoruz" dedi.

KARATAY NE DEMİŞTİ?

Beslenme önerileriyle tartışmalara neden olan Karatay, “Gıda mühendisliği diye bir şey olmaz çocuklar, en iyi gıda mühendisi doğadır” ifadelerini kullanmıştı.