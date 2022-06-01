Gıda perakendecilerinden Rekabet Kurumu'na soruşturma tepkisi

01 Haziran 2022 Çarşamba, 16:57

Gıda perakendecilerinden Rekabet Kurumu'na tepki geldi.

Başta BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK ve A-101 gibi zincir marketlere 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesilmiş, maliyetlerdeki artışları neden göstererek suçlamaları kabul etmeyen marketlerse cezaları yargıya taşıyacaklarını duyurmuştu. Ardından zincir marketlere yönelik ikinci bir soruşturma açıldığına dair açıklamalar gündeme gelmişti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; marketlere açılan ikinci soruşturmanın ardından Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle soruşturmaya ilişkin "Devam eden ikinci soruşturma birinci soruşturmadan daha önemli, Nisan'da raporu bitecek. Orada 15 büyük tedarikçi, çok büyük şirketler var. Hatta üç büyük şirket uzlaşma için geldiler ama uzlaşmalarını kabul etmedik. İkinci soruşturmada kartel iddiaları da var" açıklamalarında bulunmuştu.

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç Rekabet Kurumu Başkanı'nın açıklamalarına yanıt verdi. Aykaç “Rekabet Kurumu Başkanı'nın henüz ortada bir şey yokken bir istikamet çizmeye çalışmasını doğru bulmuyorum” değerlendirmesini yaptı.

“ÜZERİMİZE OLUMSUZ ANLAMDA BİR ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR”

Aykaç sözlerine şöyle devam etti; "Üzerimize olumsuz anlamda bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu hiç bir zaman kabul etmedik, yine etmiyoruz. Sektörümüz bunu hak etmiyor. Ülkemiz için üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Üzerimizde oluşturulan bu olumsuz algıya en güzel cevabı tüketiciler veriyor. Her geçen gün müşteri sayımız artıyor. Tabi ki bir takım kurumlar var, kurumların vazifeleri var ve bu vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

“ÖNEMLİ OLAN ADALETLİ DAVRANILMASI"

Soruşturmalarda adaletli olunması gerektiğine dikkat çeken Galip Aykaç, “Burada önemli olan adaletli davranılması. Adaletle yapılan her şey herkesin kabulüdür. Tüm bu kurumların yöneticileri ve çalışanlarının adalet noktasında hassasiyet göstermeleri son derece önemli. Vebal altında kalmamış olurlar. Elbette soruşturma da olacaktır. Başka şeyler de olacaktır, herkes vazifesini yapacak, raporlar sonuçlanacak. Her geçen gün bu denetimler olacaktır, olması da normaldir ancak adaleti bekliyoruz” şeklinde konuştu.