Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti'nin taahhütlerini kabul ederek soruşturmasını sonlandırdı
Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti'nin "rekabete aykırı bazı uygulamaları kaldırmaya yönelik taahhüdünü" kabul ederek, şirkete yönelik soruşturmanın sonlandırılmasına karar verdi.
Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Hakim Durumun Kötüye Kullanılması" başlıklı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verilmişti.
Soruşturma devam ederken Yemek Sepeti tarafından taahhüt sunma talebinde bulunuldu.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bunun üzerine gerçekleştirilen taahhüt görüşmeleri sonucu, sunulan nihai taslak taahhüt metni, rekabet sorunlarını gidermede yeterli görülerek, Kurul kararıyla kabul edildi. Karar doğrultusunda sunulan taahhütler bağlayıcı hale getirilerek, taraf hakkında başlatılan soruşturmanın sona erdirilmesi kararlaştırıldı.
Yemek Sepeti, en çok kayrılan müşteri şartı, zorunlu minimum sepet tutarı, zorunlu joker uygulamalarına son verileceğini ve vale fiyatlandırma politikasının ilgili maliyet kalemlerini karşılayacak şekilde sürdürüleceğini taahhüt etti.
RESTORANLARIN ZORUNLU TUTULDUĞU BAZI UYGULAMALAR SONA ERDİRİLECEK
Kurulun duyurusunda, kararın başta restoranlar olmak üzere tüketiciler, rakip platformlar gibi paydaşlar için ne anlama geldiğini anlatan kısa film de paylaşıldı.
Buna göre, restoranlar kendi satış kanallarında sağladığı avantajları ilgili yemek sipariş platformuna yansıtıp yansıtmama konusunda serbest hale geldi. Ayrıca, restoranların zorunlu tutulduğu ve maliyetlerinin artışına yol açan bazı uygulamalar da sonlandırıldı.
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