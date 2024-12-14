Gıda skandalları bitmiyor! Türkiye'den Norveç'e giden susam tohumlarında 'salmonella' tespit edildi

Yayınlanma: 14.12.2024 - 14:28

Güncelleme: 14.12.2024 - 14:28

Son dönemde sıkça artan "gıda skandalı" haberlerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye’den Norveç’e ihraç edilen susam tohumlarında salmonella tespit edildi.

Gündeme gelen pestisit haberleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yapmıştı.

Bakanlık , Avrupa sınırından ‘zehirli madde’ denerek geri gönderilen gıdaların yüzde 100 kontrol edildiğini, mevzuata uygun olmayan ürünlerin imha edildiğini savunmuştu.

Bakanlığın açıklamasından sonra bildirimler devam ediyor.

NORVEÇ GERİ GÖNDERDİ

Avrupa Komisyonu’nun gıdayla ilgili bildirimlerin yapıldığı veri tabanı RASFF’nin duyurduğuna göre Norveç, sınır kontrolünde Türkiye’den gelen kabuklu susam tohumlarında salmonella tespit etti.

Diken’in haberine göre; Norveç, tohumları ‘tehlikeli’ koduyla geri gönderdi.

SALMONELLA NEDİR?

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre Salmonella enfeksiyonu (salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen bakteriyel bir hastalık. Salmonella bakterileri tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı yoluyla atılır. İnsanlara en sık su veya yiyeceklerle bulaşır.

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar. Hastalık genellikle dört-yedi gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir.

Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.