Bu gıdalar hem tok tutuyor hem de kilo aldırmıyor: Diyet dostu 0 kalorili 6 besin

0 kalorili besinler, vücuda enerji sağlamayan, yani sindirildiğinde neredeyse hiçbir kalori içermeyen yiyeceklerdir. Bu tür besinler düşük kalorili oldukları için hem kilo vermeye yardımcı olur hem de açlığı bastırarak diyet sürecini daha kolay hale getirir. Genellikle lif açısından zengin ve su oranı yüksek besinlerdir. İşte, diyet dostu 0 kalorili 6 besin...