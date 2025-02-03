Düzce'de 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Düzce'de 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Düzce'de Yeni Mahalle'deki Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu'nda öğrenim gören 5 öğrenci, öğle arasında okul dışında bir işyerinde çiğ köfte yedi.
Bir süre sonra öğrenciler, mide ağrısı şikayetiyle öğretmen ve idarecilere başvurdu.
Öğrenciler, haber verilmesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: #Düzce #gıda zehirlenmesi #öğrenci
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