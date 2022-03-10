'Gidiyorlarsa gitsinler' demişti: Doktorlara Türkiye’de 9 bin TL, Almanya’da 10 bin Euro
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de bir doktora ayda 9 bin TL ile 25 bin TL ödendiğini belirterek, "Gerekirse yurt dışından getiririz" dedi ama ortalama bir Türk doktor, Avrupalı meslektaşının 10’da birini kazanıyor.
Türkiye’de yurt dışına giderek yeni bir hayat kurmaya çalışan doktorların sayısı artarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Varsın gitsinler” sözleri büyük tartışma yarattı. Almanya, kapılarını Türk doktorlara açmak için, “Diploma denkliği şartını” kaldırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de doktorların ayda 8-9 bin TL, en yüksek kazanana da 25 bin TL aylık aldığını belirterek, bunun yeterli olduğunu, gerekirse yurt dışından doktor getirileceğini söyledi.
Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; Batı ülkeleri, yetişmiş elemanlarına en büyük desteği sağlıyor. Bunların başında da doktorlar geliyor.
ÜLKE ÜLKE DOKTOR ÜCRETLERİ
Türk doktorları ülkesine isteyen Almanya'da stajyer bir doktorun aylık maaşı 4 bin 700 ile 6 bin 300 Euro (yaklaşık 102 bin 375 TL) arasında değişiyor. Klinikte görev yapan uzman doktor 6 bin 200 ile 8 bin 100 Euro, başhekim ya da idari görevli doktor ise ayda 7 bin 700 ile 10 bin 600 Euro (172 bin 250 TL) arasında kazanıyor.
Yıllık kazançlara bakıldığında ülke ülke, artık kıdemini almış ortalama bir doktorun yıllık kazancı, Alman Doktorlar Dergisi'nin yaptığı listeye göre doktorların kazandığı yıllık brüt gelir şu şekilde oldu:
AVUSTRALYA: 135 bin Euro
DANİMARKA: 155 bin Euro
ALMANYA: 79 bin Euro
FRANSA: 70 bin 900 Euro
İNGİLTERE: 100 bin 200 Euro
HOLLANDA: 105 bin 400 Euro
İSVİÇRE: 190 bin 200 Euro
ABD: 185 bin Euro
Başhekim ya da yönetici pozisyonunda bu rakamlar ortalama ikiye katlanıyor. Asistan ya da işe yeni başlamış doktorların en az yıllık geliri ise 50 bin Euro civarında.
İsviçre ve Danimarka'da işe yeni başlayan veya henüz asistan olan doktorlar yaklaşık 70 bin Euro kazanıyor. Bu durumdaki bir Türk doktorun, Almanya ya da İsviçre'deki işini bırakıp Türkiye'ye gitmesi pek mümkün görünmüyor.
MUAYENEHANESİ OLAN DOKTORLAR MİLYONLAR KAZANIYOR
Özel muayenehanesi olan doktorlar ise çok daha fazla kazanıyor. Almanya'da bunun bir üst sınırı yok ama ortalama gelirleri, kliniklerde çalışanlara göre çok fazla.
Göz doktoru 728 bin Euro, cilt doktoru 543 bin Euro, ortopedi 669 bin Euro, üroloji 564 bin Euro, cerrah 611 bin Euro, iç hastalıkları uzmanı 583 bin, kulak-burun-boğaz 466 bin kadın doktoru 415 bin Euro, pratisyen yani uzman olmayan doktor 405 bin Euro, çocuk doktoru 427 bin, nöroloji/pskiyatr 324 bin Euro kazanıyor.
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