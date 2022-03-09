Demirtaş, Erdoğan’ı ti'ye aldı, doktorlara çağrıda bulundu

09 Mart 2022 Çarşamba, 20:36

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlar, gitsinler” sözleriyle hedef aldığı doktorlara çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın tweetini alıntılayan Demirtaş, "Tüm sağlık emekçilerine kocaman, sıcacık selamlar. Siz gitmeyin, gitmesi gerekenleri hep birlikte, sandıkta gönderelim" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarını ti'ye alan Demirtaş, "Bir gece yarısı kararnamesiyle tüm yandaş müteahhitler, taşeronlar, TÜGVA’cılar falan doktorların yerine atansın. Pudra şekerciler, hipokrat yemini ettirilip anestezi uzmanı olarak göreve başlatılsın" dedi.

Demirtaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Merhabalar. Dr. Selçuk Hocama katılıyorum. İki gündür hücrede tartışıyoruz. Bu doktorlar da çok oldular artık, giderlerse gitsinler (!)

Bir gece yarısı kararnamesiyle tüm yandaş müteahhitler, taşeronlar, TÜGVA’cılar falan doktorların yerine atansın. Pudra şekerciler, hipokrat yemini ettirilip anestezi uzmanı olarak göreve başlatılsın.

Ha, bütün hastaların böbreklerini, dalaklarını hemen çalarlar, o ayrı. O kadarı da olsun artık. Sonuçta çalmadan çalışamıyorlar.

Ayrıca yüzünüze gözünüze dursun? ülkede kişi başına bir doktor düşüyor, ki bana düşen doktoru hücreme aldılar. Üstelik hem milletvekili hem belediye başkanı.

Bu arada, hoş geldin Dr. Selçuk Mızraklı Hocam. Mücadeleye birlikte devam. Tüm sağlık emekçilerine kocaman, sıcacık selamlar. Siz gitmeyin, gitmesi gerekenleri hep birlikte, sandıkta gönderelim.

1- Merhabalar. Dr. Selçuk Hocama katılıyorum. İki gündür hücrede tartışıyoruz. Bu doktorlar da çok oldular artık, giderlerse gitsinler (!) https://t.co/3uc876qLnQ — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 9, 2022

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan dün (8 Mart) yaptığı açıklamada, hekimlere yönelik "Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi. En çok maliyeti yüksek olan da hangi birimdir? Sağlıktır. Ama şimdi ‘efendim işte az para veriyormuş’. Sordum, en az alan ne alıyordur? 8 bin, 9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur. E buna rağmen özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlar, gitsinler" ifadelerini kullanmıştı.