Gine açıklarında Türk bayraklı teknede 528 kilo kokain ele geçirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü, İspanya ve Gine kolluk kuvvetlerince Gine açıklarında, Türk bayraklı balıkçı teknesinde yapılan aramada, 528 kilogram kokain ele geçirildiğini, 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Gine açıklarında 528 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstihbarat Başkanlığı, Hatay Emniyet Müdürlüğü, Mersin Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda, uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik elde edilen bilgilerin İspanya makamlarıyla paylaşıldığı belirtildi.
İspanya ve Gine kolluk kuvvetlerince 6 Şubat'ta Gine açıklarında, Türk bayraklı balıkçı teknesinde arama yapıldığı belirtilerek, "Aramada, 528 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Olayla ilgili teknedeki 5 şüphelinin yanı sıra ülkemizde uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşının da bulunduğu 5 şüpheli daha yakalanmış, operasyon kapsamında toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir" denildi.
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