Kokain yüklü Türk uçağı: İşletmeci firmaya operasyon düzenlendi
Brezilya’da, içerisinde 1,3 ton uyuşturucu bulunan özel jeti işleten firmanın İstanbul’daki ofisine operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli ACM Holding bünyesindeki ACM-Air şirketine ait jette, Brezilya’da, geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan aramada 25 valiz içerisinde 1,3 ton kokain ele geçirilmişti. Uçaktaki bir İspanyol yolcu ve Türk mürettebat gözaltına alınmıştı.
Brezilyalı yetkililerin el koyduğu uyuşturucu bulunan uçağın, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı uçağı olarak yıllarca kullanıldıktan sonra 2016'da satılan ATA isimli uçak olduğu ortaya çıkmıştı.
El konulan “ATA” uçağı, Brezilya polisinin kullanımına tahsis edilirken, tutuklu yargılanan uçaktaki tek yolcu İspanyol Gonzalez Valdes'in geçtiğimiz Ekim ayında öldüğü açıklanmıştı.
YÖNETİCİLERE GÖZALTI
Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, Brezilya'da yaşanan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının da çalışma başlattığı öğrenildi. Çalışma kapsamında İstanbul'da polis ekiplerince ACM Holding'e bu akşam operasyon başlatıldı.
Narkotik polisinin şirketin Florya'daki merkezine de baskın düzenleyerek arama yaptığı öğrenildi. Şirket yöneticileri hakkında da gözaltı kararı olduğu bilgisine ulaşıldı.
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