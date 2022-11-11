Şanlıurfa'da ölen kuzenler, barıştırmak için 'aracılık' yaparken vurulmuş
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Cihan Kayhan (32) ile kuzeni Mehmet Kayhan'ın (25), husumetli aileleri barıştırmak için aracı oldukları, tarafların bir araya geldiği sırada yaşanan silahlı kavgada öldürüldükleri ortaya çıktı.
Suruç ilçesi Aligör Caddesi'nde, 7 Kasım'da seyyar satıcılık yapan K.Ş.'nin (16) kullandığı at arabası ile İbrahim Altay yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı, K.Ş. otomobildeki kişilerce darbedildi.
K.Ş.'nin durumu yakınlarına anlatması ile Şimşek ve Altay aileleri, kazadan bir gün sonra Demokrasi Caddesi'nde buluştu. Burada, barış için bir araya gelen taraflar arasında yeniden kavga çıktı.
İKİSİ DE SAĞLIKÇI
Bu sırada kimin ateşlediğinin bilinmediği tabancadan çıkan kurşunlar, İbrahim Altay'a, barıştırmak için aracılık yapan hastane bilgi işlem personeli Mehmet Kayhan'a ve kuzeni fizyoterapist Cihan Kayhan'a isabet etti.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 kuzen, hayatını kaybetti. İbrahim Altay'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
AKP'Lİ VEKİLDEN PAYLAŞIM
Mehmet ile Cihan Kayhan'ın cenazeleri Suruç'ta toprağa verilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayın ardından AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız da sosyal medya hesabından, "Ezelden ebede dost ve akraba olduğumuz Kayhan ailesinden iki genç kardeşimiz Mehmet ve Cihan kardeşlerimizin yaşanan üzücü, yıkıcı ve kırıcı olaydan dolayı aramızdan ayrılışları bizleri derinden yaralamıştır. Her iki gencimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" paylaşımı yaptı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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