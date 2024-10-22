Girdiği ameliyatta haberi olmadan midesi alındı, ölümden döndü

Yayınlanma: 22.10.2024 - 12:11

Güncelleme: 22.10.2024 - 12:11

Geçen yıl Nisan ayında İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Özel Etiler Hastanesi’ne diyabet hastalığı tedavisi için giden Murat Polat, ölümün eşiğinden döndü.

İddiaya göre, ameliyat olması gerektiği ve ameliyat sonrasında hastalıktan büyük ölçüde kurtarılacağı söylenen Polat, operasyonu kabul etti. Kısa sürede hayatında olumsuz anlamda değişim yaşayan ve 6 ay içerisinde 17 kilo veren Polat, kontrol amacıyla gittiği hastanede “Her şey yolunda” telkinleri alması üzerine şüphelenerek başka bir doktora başvurdu.

Tetkiklerin ardından midesinin bir bölümünün habersiz şekilde alındığını ve kendisi gibi bir hastaya böyle bir operasyonun yapılmasının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini öğrendi. Yeni gittiği doktor ile tedavisinin 5 yıl süreceği ve 5 yılın sonunda eski sağlığına kavuşacağını öğrenen Polat, avukatı vasıtasıyla ameliyatı gerçekleştiren doktor Alper Çelik ve hastaneden şikayetçi oldu.

Bu süreçte operasyonu gerçekleştiren Alper Çelik’in daha önce de birçok hastanın sağlığı ile oynadığını, bazılarının ise ölümüne neden olduğunu iddia eden Polat, doktorun meslekten men edilmesini istedi.

Kendisine kayıt dışı olarak işlem yapıldığını, vergi vermemek için yasal evrak verilmediğini de belirten Polat, hastanenin de vergi kaçırdığını iddia etti.

Yaşadığı süreci anlatan Murat Polat, “Geçtiğimiz yıl Nisan ayında diyabet için ameliyat yapıldı. Sonrasında sürekli olarak sağlığım kötü gitmeye başladı. Ameliyatı yapan doktor 7-8 kilo vermem gerektiğini söylerken ben 17 kilo verdim. Daha sonraki süreçte doktorla yaptığım görüşmede durumumum iyi olduğu, ve mideme dokunulmadığı ısrarla söylendi. Farklı bir doktora göründüğümde ise midemin yarısının alındığını öğrendim. Eski sağlığıma dönemim 5 yıl süreceğini öğrendiğimde ise hastane ve doktordan şikayetçi oldum. 81 kilo ile başladığım ameliyat sürecinde 6 ay içerisinde 64 kiloya kadar düştüm. Bu sürecin ardından yasal haklarımızı arayacağımızı söylediğimizde hastane bize tedavi masraflarını karşılamayı ve para vermeyi teklif etti ama kabul etmedik. Bunun dışında da ameliyat ücretini bir odada hiçbir resmi evrak vermeden elden aldılar. Sadece bir boş kağıda yazılmış olarak bilgileri veriyorlar. Benim amacım sağlık bakanlığının bu tarz insan sağlığını bozan işletmelere ve böyle şarlatan doktorlara izin vermemesi” dedi.