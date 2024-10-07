Al Pacino ölümden döndüğü anları anlattı: 'Öldüğümü sandım, yaşamayı başardım'

Yayınlanma: 07.10.2024 - 10:01

Güncelleme: 07.10.2024 - 10:01

84 yaşındaki ünlü aktör Al Pacino, "Baba" (The Godfather), "The Irishman" ve "Yaralı Yüz" (Scarface) gibi filmlerdeki performansıyla yakaladığı şöhretin ardından, pandemi döneminde Covid-19'a yakalanarak ölümle burun buruna geldiğini ilk kez paylaştı.

People dergisine verdiği röportajda, Covid-19 sürecinde yaşadıklarını anlatan Pacino, bir noktada nabzının atmadığını belirtti ve "Öldüğümü sandım ama belki de ölmemişimdir. Yaşamayı başardım" dedi.

Efsanevi aktör, bu korkutucu anları şu sözlerle anlattı:

"Öldüğümü sanmıyorum. Herkes öldüğümü düşünüyordu. Nasıl ölmüş olabilirdim? Bayılmıştım. Gözlerimi açtığımda, oturma odamda altı sağlık görevlisi vardı. Kapının dışında bir ambulans ve Mars'ta giyilen uzay kıyafetlerine benzeyen giysiler içinde iki doktor vardı. Etrafıma baktım ve 'Bana ne oldu?' diye düşündüm."

Pacino, asistanı Michael Quinn'in, durumun ciddiyetini fark ettiğinde hemen sağlık görevlilerini aradığını açıkladı. Ünlü oyuncu, "Sağlık görevlilerini çağırdı çünkü benimle ilgilenen hemşire, 'Bu adamın nabzını hissetmiyorum' demiş," ifadelerini kullandı.

Al Pacino, bu zorlu süreçten kurtularak hayata tutunmayı başardı.