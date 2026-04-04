Giresun’da Osman Ağa ve Milli Mücadele Şehitleri için anma töreni

Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarından, Atatürk’ün Muhafız Birliği Komutanı, 47 Giresun Gönüllü Alayı Komutanı Milis Yarbay Osman Ağa ve Milli Mücadele Şehitleri anıldı. Osman Ağa Meydanı’ndaki Osman Ağa ve Giresun Uşakları Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından anıta çelenk kondu.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en zorlu günlerinde etrafında etten ve kemikten bir duvar ördüler. Bedenleri vatanın dört bir yanında toprağa karıştı ama ruhları hiçbir zaman bu topraklardan, Giresun’dan ayrılmadı. Bugün aldığımız her özgür nefes, onların o gün tuttuğu nefesin bedelidir” dedi.