Giresun’un Plaka Kodu Nedir? Giresun’un Plaka Numarası Kaç? Giresun ve İlçelerinin Plaka Harfleri...

Giresun plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.
GİRESUN’UN PLAKA KODU NEDİR?
Giresun’un plaka kodu 28 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Giresun’da araç plakaları, 28 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.
Giresun Plaka Kodunun Anlamı
Giresun’un plaka kodu olan 28, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. Bu sayı, Giresun’un hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.
Giresun ve İlçelerinin Plaka Harfleri
Aşağıda Giresun’un ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:
Giresun İlçeleri ve Plaka Harfleri
Giresun Merkez:
28 AC 001 – 28 AY 999
28 D 0001 – 28 D 5000
28 DA 001 – 28 DA 999
28 DC 001 – 28 DD 999
28 DH 001 – 28 DH 999
28 EA 001 – 28 EZ 999
28 K 0001 – 28 K 5000
28 M 0001 – 28 M 5000
28 MA 001 – 28 MA 999
28 T 0001 – 28 T 5000
Şebinkarahisar:
28 AZ 001 – 28 AZ 999
28 D 7001 – 28 D 8000
28 DE 001 – 28 DF 999
28 DK 001 – 28 DZ 999
28 K 7001 – 28 K 8000
28 M 7001 – 28 M 8000
28 T 7001 – 28 T 8000
Bulancak:
28 D 5001 – 28 D 6000
28 K 5001 – 28 K 6000
28 M 5001 – 28 M 6000
28 NA 001 – 28 NZ 999
28 S 5001 – 28 S 6000
28 T 5001 – 28 T 6000
Görele:
28 D 6001 – 28 D 7000
28 K 6001 – 28 K 7000
28 M 6001 – 28 M 7000
28 RA 001 – 28 RZ 999
28 T 6001 – 28 T 7000
Tirebolu:
28 D 8001 – 28 D 9000
28 K 8001 – 28 K 9000
28 M 8001 – 28 M 9000
28 T 8001 – 28 T 9000
28 TA 001 – 28 TZ 999
Espiye:
28 D 9001 – 28 D 9999
28 K 9001 – 28 K 9999
28 M 9001 – 28 M 9999
28 S 9001 – 28 S 9999
28 T 9001 – 28 T 9999
28 YA 001 – 28 YE 999
Alucra:
28 K 10001 – 28 K 11000
28 KA 001 – 28 KZ 999
28 M 10001 – 28 M 11000
28 S 10001 – 28 S 11000
28 T 10001 – 28 T 11000