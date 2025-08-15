Giresun’un Plaka Kodu Nedir? Giresun’un Plaka Numarası Kaç? Giresun ve İlçelerinin Plaka Harfleri...

Giresun plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

GİRESUN’UN PLAKA KODU NEDİR?



Giresun’un plaka kodu 28 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Giresun’da araç plakaları, 28 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Giresun Plaka Kodunun Anlamı

Giresun’un plaka kodu olan 28, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. Bu sayı, Giresun’un hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Giresun ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Aşağıda Giresun’un ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

Giresun İlçeleri ve Plaka Harfleri

Giresun Merkez:

28 AC 001 – 28 AY 999

28 D 0001 – 28 D 5000

28 DA 001 – 28 DA 999

28 DC 001 – 28 DD 999

28 DH 001 – 28 DH 999

28 EA 001 – 28 EZ 999

28 K 0001 – 28 K 5000

28 M 0001 – 28 M 5000

28 MA 001 – 28 MA 999

28 T 0001 – 28 T 5000

Şebinkarahisar:

28 AZ 001 – 28 AZ 999

28 D 7001 – 28 D 8000

28 DE 001 – 28 DF 999

28 DK 001 – 28 DZ 999

28 K 7001 – 28 K 8000

28 M 7001 – 28 M 8000

28 T 7001 – 28 T 8000

Bulancak:

28 D 5001 – 28 D 6000

28 K 5001 – 28 K 6000

28 M 5001 – 28 M 6000

28 NA 001 – 28 NZ 999

28 S 5001 – 28 S 6000

28 T 5001 – 28 T 6000

Görele:

28 D 6001 – 28 D 7000

28 K 6001 – 28 K 7000

28 M 6001 – 28 M 7000

28 RA 001 – 28 RZ 999

28 T 6001 – 28 T 7000

Tirebolu:

28 D 8001 – 28 D 9000

28 K 8001 – 28 K 9000

28 M 8001 – 28 M 9000

28 T 8001 – 28 T 9000

28 TA 001 – 28 TZ 999

Espiye:

28 D 9001 – 28 D 9999

28 K 9001 – 28 K 9999

28 M 9001 – 28 M 9999

28 S 9001 – 28 S 9999

28 T 9001 – 28 T 9999

28 YA 001 – 28 YE 999

Alucra:

28 K 10001 – 28 K 11000

28 KA 001 – 28 KZ 999

28 M 10001 – 28 M 11000

28 S 10001 – 28 S 11000

28 T 10001 – 28 T 11000