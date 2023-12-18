Giresun Üniversitesi'nin sosyal tesisinde yangın!

Giresun Üniversitesi'ne ait kullanılmayan sosyal tesiste çıkan yangında hasar meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 18:38
Giresun Üniversitesi'nin sosyal tesisinde yangın!
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Teyyaredüzü Mahallesi'nde bir süredir kullanılmayan, mülkiyeti Giresun Üniversitesi'ne ait sosyal tesis binasının birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Binada hasar oluşturan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Giresun Üniversitesi Yangın

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