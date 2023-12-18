Kartal'da korkutan yangın: İş yeri alev alev yandı!
Kartal’da plastik enjeksiyon üretimi yapan bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Caddesi üzerinde, plastik enjeksiyon üretimi yapan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı.
Yangında yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- ABD'deki maaşı ortaya çıktı
- İşte İstanbul'da zemini çok sıkıntılı 8 bölge
- Eski Galatasaray başkanlarından çağrı
- Meclis karıştı, AKP'li isim kürsüye yürüdü!
- Piyade okulunda cemaat yapılanması mı?
- Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı belli oldu!
- 'Benim için büyük bir onurdur'
- Ünlü oyuncu o iddialara ateş püskürdü: 'Terbiyesizler!'
- Sıra bekleyince üniversite sayfasından açıklama yaptırdı