Kartal'da korkutan yangın: İş yeri alev alev yandı!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 07:23

Güncelleme: 18.12.2023 - 07:24

Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Caddesi üzerinde, plastik enjeksiyon üretimi yapan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.