Giresun'da 4 yaşındaki çocuğun üzerine inşaat kalıp parçası düştü!

Espiye ilçesinde üzerine inşaat kalıp parçası düşen ve ağır yaralanan 4 yaşındaki Ömer Ali Taş, kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giresun'da 4 yaşındaki çocuğun üzerine inşaat kalıp parçası düştü!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:52

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Adabük Mahallesi'nde Ömer Ali Taş (4) adlı çocuk, evinin karşısındaki inşaat alanında oyun oynarken, inşaatın önünde dizili tahta kalasların üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra küçük çocuğu Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak Ömer Ali, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #Çocuk #giresun #inşaat #kalas

İlgili Haberler

Evdeki çocuklara taşla saldırdı: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Evdeki çocuklara taşla saldırdı: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
9 yaşındaki çocuk başından vurulmuştu... Adana'da düğündeki 'maganda' dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

9 yaşındaki çocuk başından vurulmuştu... Adana'da düğündeki 'maganda' dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'de fare zehri faciası! İki çocuk hayatını kaybetti

Mersin'de fare zehri faciası! İki çocuk hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler