Giresun'da 4 yaşındaki çocuğun üzerine inşaat kalıp parçası düştü!
Espiye ilçesinde üzerine inşaat kalıp parçası düşen ve ağır yaralanan 4 yaşındaki Ömer Ali Taş, kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Adabük Mahallesi'nde Ömer Ali Taş (4) adlı çocuk, evinin karşısındaki inşaat alanında oyun oynarken, inşaatın önünde dizili tahta kalasların üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra küçük çocuğu Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak Ömer Ali, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
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