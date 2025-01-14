Giresun'da 4 yaşındaki çocuğun üzerine inşaat kalıp parçası düştü!

Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:52

Güncelleme: 14.01.2025 - 10:52

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Adabük Mahallesi'nde Ömer Ali Taş (4) adlı çocuk, evinin karşısındaki inşaat alanında oyun oynarken, inşaatın önünde dizili tahta kalasların üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra küçük çocuğu Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak Ömer Ali, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.