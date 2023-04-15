ABD Temsilciler Meclisi Gallagher: ABD ile Çin, tehlike penceresiyle karşı karşıya
ABD Temsilciler Meclisi Çin Komitesi Başkanı Mike Gallagher, Üçüncü Dünya Savaşı'nın gerçekleşmesini engellemek için Joe Biden yönetimini uyardı.
ABD Temsilciler Meclisi Çin Komitesi Başkanı Mike Gallagher, ABD'nin Ocak 2024'te Tayvan'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Pekin ile olası bir sıcak çatışma açısından "maksimum tehlike penceresiyle" karşı karşıya kalacağını söyledi.
Gallagher, Biden'ın Çin hükümetinin Tayvan'ı zorla ele geçirme çabasını "yakın bir tehdit" olarak görmediğini iddia ederek, Biden yönetiminin Pekin'in yakın zamanda bir hamle yapmasının "olası olmadığına" inandığını vurguladı.
Gallagher, "Daha rahatsız edici olan, bunun beş yıl, 10 yıl ya da bir yıl içinde gerçekleşeceğini düşünseniz de düşünmeseniz de, bunu önlemek ve asla gerçekleşmemesini sağlamak için gökleri ve yeri hareket ettirmemiz gerektiğidir. Son üç yıldır Biden yönetiminden bu aciliyet duygusunu görmedim ve bu çok hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.
Gallagher, Çin'in ada çevresinde gerçekleştirdiği tatbikatları bir "öfke nöbeti" olarak nitelendirdi.
NE OLMUŞTU?
Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen, Kaliforniya'ya yaptığı ziyarette hem Gallagher hem de Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüştü.
Çin hükümeti, Tsai'nin ofisinin sadece bir "mola" olarak küçümsediği bu ziyarete, rekor düzeyde 91 savaş uçağının konuşlandırılmasını da içeren üç günlük büyük hava ve deniz askeri tatbikatlarıyla karşılık verdi.
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