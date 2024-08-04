Giresun’da acı olay: 3 torununu kurtardı, kendisi öldü

Yayınlanma: 04.08.2024 - 18:11

Güncelleme: 04.08.2024 - 18:11

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçenin Hacıhasan köyünde meydana geldi. Bölgeye pikniğe gelen Hüseyin Karabey Bodur, serinlemek için gölete giren 3 torunu, boğulma tehlikesi geçirdi.

Bodur, suda çırpınan torunlarını kurtarıp kıyıya getirmeyi başardı ancak kendisi bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışmalarında suyun dip kısmında Bodur'un cansız bedenine ulaşıldı.

Hüseyin Karabey Bodur'un cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Dedeleri tarafından kurtarılan 3 çocuk, sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrası Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan sevk edildikleri Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocukların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.