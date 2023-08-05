Giresun'da bahçe duvarı çöken 7 katlı bina tahliye edildi!
Bulancak ilçesinde bahçe duvarı çöken 7 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Barış Sokak'ta yan tarafında temel açılan binanın bahçe duvarı gece saatlerinde çöktü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve belediye ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.
Apartman sakinleri, tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildi.
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