Gaziantep’te ağır hasarlı 5 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

Yayınlanma: 05.08.2023 - 15:20

Güncelleme: 05.08.2023 - 15:21

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinin Atatürk Mahallesi’ndeki 5 katlı bina, ağır hasar gördü.

BİR ANDA ÇÖKTÜ

Yıkım kararı verilen ve boşaltılan binanın bugün, iş makinesiyle yıkımı için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında bina, bir anda çöktü.

ETRAFI TOZ BULUTU KAPLADI

Çevreyi toz bulutu kaplarken, kısa süreli korkuya yol açan binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.