Giresun’da erkek vahşeti: Eski muhtar, eşi ve oğlunu silahla vurarak öldürdü!

Giresun’un Çamoluk ilçesinde bir kişi, eşi ve oğlunu silahla vurduktan sonra ambulansı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 00:30
Giresun’da erkek vahşeti: Eski muhtar, eşi ve oğlunu silahla vurarak öldürdü!
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Edinilen bilgilere göre ilçenin Kılıçtutan köyünün eski muhtarı olduğu öğrenilen Fazlı Y. (56), aile içi tartışmanın büyümesi üzerine ruhsatlı silahı ile eşi Hanife Y. (54) ile oğlu Beytullah Y.’yi (24) silahla vurdu. 

Daha sonra ise 112 Acil Çağrı merkezini arayarak ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Hanife Y. ile oğlu Beytullah Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Fazlı Y. jandarma tarafından suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı. Anne ve oğlunun cenazeleri, savcılık incelemesi sonrası, otopsileri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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